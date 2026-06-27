Celia Cruz será la 'primera artista latina' con una voz recreada por IA

Tecnología & Cultura Digital

Entre las aplicaciones que contempla también figuran la narración de libros y contenidos educativos, siempre respetando el pensamiento de la artista.

Por Agencia EFE La legendaria cantante cubana Celia Cruz se convirtió en la "primera artista latina" cuya voz ha sido recreada mediante inteligencia artificial (IA), una tecnología que solo se utilizará en proyectos acordes con su legado y los valores que defendió en vida, como "ensalzar" la cultura hispana, explicó su albacea, Omer Pardillo. El representante detalló que el objetivo es preservar el legado de la 'Reina de la salsa', fallecida en 2003, y acercarlo a las nuevas generaciones sin perder el control sobre el uso de su imagen y su voz.

"El propósito es que la voz de Celia y el legado se mantengan relevantes y accesibles para futuras generaciones", indicó. El representante precisó que la voz generada con inteligencia artificial ya está creada y registrada, pero que su utilización estará sujeta a una estricta supervisión del patrimonio de la artista, nacida en La Habana en 1925. "No es que todo el mundo va a tener acceso y coger la voz de Celia y hacer lo que quieran, no. Esto es un proceso muy limitado", aseguró. Pardillo aclaró que cada propuesta será analizada antes de recibir autorización. "Tengo que tener mucho cuidado porque no quiero tampoco que la voz de Celia se utilice para cosas que ella no hubiese querido. Siempre cuando voy a empezar un proyecto lo pienso tres veces y pienso: ¿Le hubiera gustado a ella o no le hubiera gustado?", enfatizó. Manifestó que el trabajo estuvo a cargo de ElevenLabs, que ya habían simulado la voz de la poeta estadounidense Maya Angelou, a quien él conoció a través de Celia Cruz, lo que, cuenta, disipó sus dudas iniciales sobre el uso de esta tecnología. El albacea, quien trabajó con la salsera desde que él tenía 17 años, descartó además que la tecnología vaya a emplearse para campañas políticas.