Spotify rechaza que financie guerra tras acusación de grupo Café Tacuba

Por Agencia EFE La plataforma digital de streaming Spotify rechazó que la empresa financie acciones bélicas, como afirmó el vocalista del grupo de rock Café Tacuba, quien solicitó a Universal Music y Warner Music México que retiren de dicho servicio el catálogo del grupo, en protesta por la supuesta inversión de la empresa en guerras. "Respetamos el legado artístico de Café Tacuba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta. Spotify no financia la guerra”, explicó la plataforma en un pronunciamiento compartido a EFE.

La reacción ocurre luego de que Albarrán publicara un videomensaje en sus redes sociales, en donde afirmó que la plataforma contraviene su visión artística y su ética, y cuestionó el modelo de reparto de regalías y el uso de inteligencia artificial en la industria musical. “En días pasados he entregado, de parte de Café Tacuba, una carta, tanto a Universal Music como Warner Music México, solicitándoles que se baje el catálogo de Café Tacuba de la plataforma Spotify”, señaló. La polémica surgió luego de que Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify anunció en junio pasado una inversión de US$700 millones a través de su compañía personal, Prima Materia, en la empresa europea de defensa Helsing. Se trata de una firma especializada en software de inteligencia artificial integrado en aviones de combate. Sin embargo, en su postura, Spotify precisó que “Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania”. Albarrán también dijo que uno de los argumentos por los que solicitaba que retiraran la música de la banda de Spotify se debía a “la publicidad de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos)” que tiene la plataforma.