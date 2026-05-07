¿Cuánto tiempo puede pasar para que descifren su contraseña?

Por revistaeyn.com

¿Qué tan segura son sus contraseñas?... Cuidado porque un hacker puede descifrar una de ellas en 60 minutos, según el estudio Kaspersky Digital Footprint Intelligence, presentado por Kaspersky, que analizó 231 millones de claves filtradas entre 2023 y 2026 e identificó que los patrones previsibles y el uso de IA están acelerando los ciberataques.

Con motivo del Día Mundial de la Contraseña, los analistas de Kaspersky han estudiado 231 millones de contraseñas únicas procedentes de grandes filtraciones En primer lugar, el 68 % de las contraseñas actuales puede descifrarse en menos de un día y el 60 % en una hora aproximadamente.

Además, la mayoría de las contraseñas comprometidas comienzan o terminan con un número, un patrón repetido que facilita los intentos masivos de acceso no autorizado.

En los últimos años, las normas para crear contraseñas seguras han cobrado especial relevancia. Cada vez más servicios exigen claves de al menos 10 caracteres, con mayúsculas, números o símbolos. Sin embargo, el análisis comparativo de contraseñas filtradas demuestra que cumplir parcialmente estas reglas no garantiza resistencia frente a ataques de fuerza bruta o impulsados por Inteligencia Artificial