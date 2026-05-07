¿Cuánto tiempo puede pasar para que descifren su contraseña?

Por revistaeyn.com
¿Qué tan segura son sus contraseñas?... Cuidado porque un hacker puede descifrar una de ellas en 60 minutos, según el estudio Kaspersky Digital Footprint Intelligence, presentado por Kaspersky, que analizó 231 millones de claves filtradas entre 2023 y 2026 e identificó que los patrones previsibles y el uso de IA están acelerando los ciberataques.
Con motivo del Día Mundial de la Contraseña, los analistas de Kaspersky han estudiado 231 millones de contraseñas únicas procedentes de grandes filtraciones En primer lugar, el 68 % de las contraseñas actuales puede descifrarse en menos de un día y el 60 % en una hora aproximadamente.
Además, la mayoría de las contraseñas comprometidas comienzan o terminan con un número, un patrón repetido que facilita los intentos masivos de acceso no autorizado.
En los últimos años, las normas para crear contraseñas seguras han cobrado especial relevancia. Cada vez más servicios exigen claves de al menos 10 caracteres, con mayúsculas, números o símbolos. Sin embargo, el análisis comparativo de contraseñas filtradas demuestra que cumplir parcialmente estas reglas no garantiza resistencia frente a ataques de fuerza bruta o impulsados por Inteligencia Artificial
Según explica Alexey Antonov, responsable del equipo de Data Science de Kaspersky, el uso de símbolos, números o fechas habituales, especialmente al principio o al final de la contraseña, facilita considerablemente los ciberataques por fuerza bruta.
“Los ataques de fuerza bruta prueban sistemáticamente todas las combinaciones posibles hasta encontrar la correcta. Si los ciberdelincuentes conocen los patrones más habituales, el tiempo necesario para descifrar una contraseña se reduce drásticamente. Para evitarlo, lo más recomendable es utilizar generadores de contraseñas que creen combinaciones aleatorias de letras, números y símbolos”, explica.
¿CÓMO CREAR UNA CONTRASEÑA SEGURA?
Aunque las contraseñas largas siguen siendo más difíciles de descifrar, el análisis confirma que la longitud por sí sola ya no es suficiente. Con el uso de herramientas basadas en Inteligencia Artificial, incluso contraseñas extensas pueden ser vulnerables si siguen patrones previsibles.
Entre las contraseñas filtradas que incluyen un único símbolo, el más utilizado es “@”, presente en el 10% de los casos. Le siguen el punto (.) en un 3% y el signo de exclamación (!).
En cuanto a los números, también se repiten patrones muy previsibles:
● El 53% de las contraseñas analizadas termina en cifras
● El 17% comienza con números
● Cerca del 12% incluye secuencias que recuerdan a fechas (entre 1950 y 2030)
● El 3% contiene secuencias de teclado como “qwerty” o “ytrewq”, aunque predominan combinaciones numéricas como “1234”.
Entonces, hoy en día, una contraseña segura debe tener más de 16 caracteres y combinar letras, números y símbolos de forma aleatoria, sin repeticiones ni patrones.
Además, es fundamental que cada cuenta tenga una contraseña única.