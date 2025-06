Cómo evitar ser víctima de los ataques que involucran ClickFix

El nombre ClickFix se debe a que las notificaciones falsas, suelen contener un botón con una relación directa al verbo "to fix" (Fix it, How to fix, Fix). Aunque en realidad, se está ejecutando la descarga de malware. Estas instrucciones suelen ser:

Para no ser víctima de los ataques que involucran ClickFix, desde ESET comparten medidas concretas que se pueden aplicar. Por ejemplo:

Informarse: la educación sobre esta y otras tácticas de ingeniería social y phishing es clave para reconocerlas y no caer en la trampa.

Contar con una solución antimalware: es el primer paso para estar protegido, siempre manteniéndose al día con las actualizaciones.

Activar el doble factor de autenticación: es clave por si las credenciales de acceso de las cuentas caen en las manos equivocadas.