Walmart anuncia que su presidente dejará el cargo en enero

John Furner asumirá el cargo de director ejecutivo de Walmart el 1 de febrero de 2026, sucediendo a Doug McMillon, quien se jubilará el 31 de enero de 2026 pero permanecerá en la junta directiva hasta junio y como asesor hasta el 31 de enero de 2027.

Por Agencia EFE El presidente y director ejecutivo de la cadena estadounidense de supermercados Walmart, Doug McMillon, dejará ese cargo tras una década y será sustituido a partir del 1 de febrero de 2026 por el director ejecutivo de la empresa para Estados Unidos, John Furner, anunció la compañía. Furner, de 51 años y que supervisa las operaciones en EEUU de más de 4.600 tiendas, comenzó trabajando para Walmart por horas en 1993, tras lo cual se ha desempeñado en diversos puestos de liderazgo en las áreas de comercialización, operaciones y abastecimiento.

Ha vivido y trabajado en varios países y se desempeñó como presidente y director ejecutivo de Sam’s Club en Estados Unidos. Igualmente, la compañía indicó en un comunicado que Furner también fue elegido miembro del Consejo de Administración de la empresa, con efecto inmediato. Mientras que McMillon, que se jubilará el 31 de enero, permanecerá en el Consejo hasta junio y seguirá asesorando a Furner hasta el año fiscal 2027 McMillon señaló en el comunicado conjunto que ha trabajado con Furner por más de 20 años y destacó su "curiosidad y perspicacia digital" lo que asegura, "combinadas con un profundo compromiso con nuestra gente y nuestra cultura, le permitirán llevarnos al siguiente nivel".