Adquisición de Harvest Hill Beverage por Castillo Hermanos impulsó acuerdo comercial de Guatemala con EEUU

Por Agencia EFE
Estados Unidos anunció un marco para un nuevo acuerdo comercial con Guatemala que, según fuentes oficiales, se vio impulsado por negociaciones que incluyeron a Castillo Hermanos, considerada clave para destrabar avances en temas de acceso al mercado y certificaciones.
El vicecanciller, Christopher Landau, reveló que la firma guatemalteca Castillo Hermanos, dueña de la firma cervecera más importante del país centroamericano, adquirió Harvest Hill Beverage Co., que "produce bebidas icónicas y da empleo a miles de personas en seis fábricas estadounidenses", por US$1.400 millones.
El Gobierno estadounidense enmarcó este acercamiento dentro de un esfuerzo mayor para "profundizar una relación económica más recíproca".
El acuerdo, que se construye sobre el tratado CAFTA-DR vigente desde 2006, contempla que Guatemala elimine o simplifique una serie de barreras no arancelarias que afectan exportaciones estadounidenses.
Según el subsecretario de Estado, la compra de Harvest Hill refleja cómo la inversión extranjera guatemalteca puede "generar empleo y riqueza en Estados Unidos".
La compañía de origen guatemalteco anunció un acuerdo con Brynwood Partners para adquirir a la productora de bebidas en Estados Unidos el pasado 3 de abril en una movida empresarial en asociación con la firma de inversión privada Centerview Capital.
Landau recalcó que también sienta un precedente para que otras compañías guatemaltecas participen en el mercado estadounidense bajo las nuevas reglas comerciales.
Castillo Hermanos, fundada en 1886, es un referente en la industria de bebidas y alimentos en Centroamérica y administra un portafolio de marcas de alto impacto como Cerveza Gallo, Del Frutal, Raptor Energy y Agua Pura Salvavidas, entre otras, mientras que Harvest Hill, con sede en Stamford, Connecticut, se ha consolidado como una plataforma multimarcas desde que fue formada por Brynwood VII en julio de 2014.
Además, el acuerdo fue anunciado un día después de que Estados Unidos anulara los aranceles recíprocos para países que mantienen buenas relaciones diplomáticas con la Administración del presidente, Donald Trump, entre ellos Guatemala.
En un comunicado conjunto, Estados Unidos y Guatemala se comprometieron a trabajar "en las próximas semanas" para preparar el acuerdo comercial para su firma, algo que confían en que ocurra "pronto".