Adquisición de Harvest Hill Beverage por Castillo Hermanos impulsó acuerdo comercial de Guatemala con EEUU

Por Agencia EFE Estados Unidos anunció un marco para un nuevo acuerdo comercial con Guatemala que, según fuentes oficiales, se vio impulsado por negociaciones que incluyeron a Castillo Hermanos, considerada clave para destrabar avances en temas de acceso al mercado y certificaciones. El vicecanciller, Christopher Landau, reveló que la firma guatemalteca Castillo Hermanos, dueña de la firma cervecera más importante del país centroamericano, adquirió Harvest Hill Beverage Co., que "produce bebidas icónicas y da empleo a miles de personas en seis fábricas estadounidenses", por US$1.400 millones.

El Gobierno estadounidense enmarcó este acercamiento dentro de un esfuerzo mayor para "profundizar una relación económica más recíproca". El acuerdo, que se construye sobre el tratado CAFTA-DR vigente desde 2006, contempla que Guatemala elimine o simplifique una serie de barreras no arancelarias que afectan exportaciones estadounidenses. Según el subsecretario de Estado, la compra de Harvest Hill refleja cómo la inversión extranjera guatemalteca puede "generar empleo y riqueza en Estados Unidos". La compañía de origen guatemalteco anunció un acuerdo con Brynwood Partners para adquirir a la productora de bebidas en Estados Unidos el pasado 3 de abril en una movida empresarial en asociación con la firma de inversión privada Centerview Capital. Landau recalcó que también sienta un precedente para que otras compañías guatemaltecas participen en el mercado estadounidense bajo las nuevas reglas comerciales.