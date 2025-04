Cómo usan Google Forms los ciberdelincuentes para difundir estafas

Concursos de preguntas y respuestas

Los ciberdelincuentes pueden abusar de la función de cuestionario de Google Forms, creando un cuestionario de preguntas y respuestas para hacer al usuario participar en un supuesto concurso. Al finalizar el quiz querrás ver los resultados y ahí es donde se verá un botón que al hacerle clic va a generar un mensaje que puede tener añadidos enlaces a sitios de phishing, malware o estafas.

El equipo de ESET enfatiza que la concientización es clave para mitigar estas amenazas, algunas recomendaciones son:

· Utilizar software de seguridad multicapa en computadoras y móviles, de un proveedor confiable.

· Estar alerta ante posibles estafas de phishing. No confiar en correos no solicitados que instan a hacer clic en enlaces o llamar con urgencia. Verificar siempre por canales oficiales.

· Utilizar contraseñas fuertes y únicas, almacenadas en un gestor de contraseñas, y activar autenticación multifactor (MFA).

· Recordar que Google advierte en sus formularios: "Nunca envíes contraseñas a través de los formularios de Google".

“Si ocurre lo peor y crees que has sido víctima de un ataque a Google Forms, cambia tus contraseñas, realiza un escaneado de malware y pide a tu banco que congele las tarjetas (si has enviado los datos de la tarjeta). Activa el doble factor de autenticación en todas las cuentas, si aún no lo has hecho, y supervisa tus cuentas para detectar cualquier actividad inusual”, concluye Camilo Gutiérrez Amaya de ESET Latinoamérica.