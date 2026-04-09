Conozca a Muse Spark, la nueva IA multimodal lanzada por Meta

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Meta anotó que, aunque el despliegue comienza en Estados Unidos, el acceso a la tecnología se abrirá de forma privada para socios selectos vía API y que mantienen el objetivo de que futuras versiones sean de código abierto.

Por Agencia EFE Meta -la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- presentó Muse Spark, un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) diseñado para integrar su tecnología en el ecosistema de aplicaciones y redes sociales de la empresa y que busca alcanzar a rivales que dominan el mercado de esta vanguardista tecnología, como Google y OpenAI. Este es el primer anuncio que Meta hace tras una inversión de US$14.300 millones en la contratación de Alexandr Wang, de Scale AI, el año pasado.

Superintelligence Labs -la unidad de IA que dirige Wang- ha sido la encargada de este proyecto y dice en un comunicado que Muse Spark es más rápido y capaz que sus predecesores. El modelo ya impulsa el asistente Meta AI en su versión web y aplicación móvil, y llegará a WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger en las próximas semanas. El sistema es multimodal y, según la empresa, puede, por ejemplo, al planificar un viaje, hacer que un agente de IA redacte el itinerario mientras otros agentes de IA comparan destinos o buscan actividades infantiles en paralelo. La IA también puede "ver" a través de la cámara. Meta puso como ejemplo el uso de sus gafas inteligentes (AI glasses), que con esta IA podrán identificar información nutricional en productos sin la necesidad de consultar la información del envoltorio.