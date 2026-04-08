Asistentes con IA pueden agravar la ansiedad del usuario, según un estudio

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El estudio -uno de los primeros de este tipo que se realizan- demostró que, si bien la interacción con un asistente con IA ayudó a los usuarios, a largo plazo se produjo un aumento de los signos de angustia en los mensajes que publicaron en Reddit.

Por Agencia EFE Los asistentes virtuales basados en la inteligencia artificial (IA) tienen la capacidad de ofrecer consuelo a corto plazo, pero su uso prolongado puede agravar la ansiedad del usuario, según las conclusiones de un estudio de la Universidad Aalto de Finlandia. La investigación se centró en el uso de Replika, un chatbot con IA diseñado como amigo, mentor o pareja sentimental virtuales, para analizar cómo este tipo de tecnologías influyen en la salud mental y la vida social de sus usuarios.

Los investigadores recopilaron la actividad en la red social Reddit de casi 2.000 usuarios activos de Replika durante dos años, comparando su lenguaje un año antes y un año después de que empezaran a usar este asistente virtual, y combinaron estos datos con entrevistas en profundidad a 18 usuarios. El estudio -uno de los primeros de este tipo que se realizan- demostró que, si bien la interacción con un asistente con IA ayudó a los usuarios, a largo plazo se produjo un aumento de los signos de angustia en los mensajes que publicaron en Reddit. "Por un lado, las publicaciones de los usuarios giraban cada vez más en torno a sus relaciones, pero por otro, contenían más señales de soledad, depresión e incluso pensamientos suicidas que los del grupo de control", señaló Yunhao Yuan, uno de los autores del estudio. La investigación reveló además que el uso de asistentes virtuales basados en IA puede afectar negativamente la capacidad de los usuarios para desenvolverse en las relaciones sociales del mundo real.