Meta debe pagar US$375 millones por ocultar explotación infantil en sus redes

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La Fiscalía estatal presentó como evidencia una operación encubierta en la que creó perfiles de menores de edad en Instagram y Facebook, a través de los cuales recibió en poco tiempo contactos de adultos con contenido sexual.

Por Agencia EFE Un jurado de Nuevo México determinó que la empresa tecnológica Meta deberá pagar US$375 millones por ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil. Después de siete semanas de juicio, un jurado de Santa Fe Nuevo México argumentó que Meta, propietaria de Instagram, Facebook y Whatsapp, violó partes de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales del estado, al haber ocultado peligros para menores de edad que utilicen sus plataformas.

Al conocer la resolución un vocero de Meta dijo a medios locales que discrepan con el veredicto y que apelaran a la orden que les obliga a indemnizar al estado con US$375 millones. En el proceso, la Fiscalía estatal presentó como evidencia una operación encubierta en la que creó perfiles de menores de edad en Instagram y Facebook, a través de los cuales recibió en poco tiempo contactos de adultos con contenido sexual. Según los fiscales, estos resultados evidenciaron fallas en los sistemas de protección de la compañía y la facilidad con la que usuarios vulnerables podían ser localizados por potenciales depredadores. El jurado también consideró probado que Meta disponía de información interna sobre los riesgos de explotación sexual infantil y su impacto en la seguridad y salud de los menores, pero no adoptó medidas suficientes ni informó de forma transparente a los usuarios.