Tecnología & Cultura Digital

Consejos para extender la vida útil de su celular y laptop sin incurrir en reparaciones

Aunque los avances tecnológicos ofrecen nuevas funcionalidades constantemente, cambiar de equipo cada dos años no siempre es necesario.

Por revistaeyn.com Alargar la vida útil de los dispositivos electrónicos no requiere necesariamente grandes inversiones, sino adoptar hábitos de uso y mantenimiento que permitan conservar su rendimiento y prevenir daños. Aunque los avances tecnológicos ofrecen nuevas funcionalidades constantemente, cambiar de equipo cada dos años no siempre es necesario. Con cuidados preventivos, una buena gestión del almacenamiento y el uso adecuado de los dispositivos es posible aprovecharlos durante más tiempo.

“En Liberty creemos que la sostenibilidad también se construye a través de pequeñas acciones cotidianas. Por eso, promovemos el uso responsable de la tecnología y prácticas que permitan prolongar la vida útil de los dispositivos. Estamos convencidos de que estas acciones generan un impacto positivo cuando forman parte de una cultura de consumo más consciente y responsable”, señaló Wendy Madriz, gerente de Comunicaciones de Liberty. 1. Cuide la batería (el corazón de sus equipos) La batería es uno de los componentes que más evidencia el desgaste con el paso del tiempo. Le damos estos consejos para alargar su vida: Evite descargarla siempre al 0 % o cargarla hasta el 100 % todos los días. Lo ideal es mantenerla entre 20 % y 80 %. No la deje conectada toda la noche si no es necesario. Evite exponer su celular o laptop al sol (como dejarlo dentro de un vehículo estacionado). 2. Mantenga el software actualizado Las actualizaciones permiten corregir vulnerabilidades de seguridad, solucionar errores y optimizan el consumo de energía. En el celular, active las actualizaciones automáticas de seguridad. En la laptop, asegúrese de mantener el sistema operativo y los drivers al día. Use antivirus o, al menos, revise las opciones de seguridad incluidas en el sistema. 3. Limpieza: más importante de lo que parece El polvo, la grasa y los residuos pueden afectar el teclado, los puertos de carga y los sistemas de ventilación.