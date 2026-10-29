Consejos para extender la vida útil de su celular y laptop sin incurrir en reparaciones

Por revistaeyn.com
Alargar la vida útil de los dispositivos electrónicos no requiere necesariamente grandes inversiones, sino adoptar hábitos de uso y mantenimiento que permitan conservar su rendimiento y prevenir daños.
Aunque los avances tecnológicos ofrecen nuevas funcionalidades constantemente, cambiar de equipo cada dos años no siempre es necesario. Con cuidados preventivos, una buena gestión del almacenamiento y el uso adecuado de los dispositivos es posible aprovecharlos durante más tiempo.
“En Liberty creemos que la sostenibilidad también se construye a través de pequeñas acciones cotidianas. Por eso, promovemos el uso responsable de la tecnología y prácticas que permitan prolongar la vida útil de los dispositivos. Estamos convencidos de que estas acciones generan un impacto positivo cuando forman parte de una cultura de consumo más consciente y responsable”, señaló Wendy Madriz, gerente de Comunicaciones de Liberty.
1. Cuide la batería (el corazón de sus equipos)
La batería es uno de los componentes que más evidencia el desgaste con el paso del tiempo. Le damos estos consejos para alargar su vida:
Evite descargarla siempre al 0 % o cargarla hasta el 100 % todos los días. Lo ideal es mantenerla entre 20 % y 80 %. No la deje conectada toda la noche si no es necesario. Evite exponer su celular o laptop al sol (como dejarlo dentro de un vehículo estacionado).
2. Mantenga el software actualizado
Las actualizaciones permiten corregir vulnerabilidades de seguridad, solucionar errores y optimizan el consumo de energía.
En el celular, active las actualizaciones automáticas de seguridad. En la laptop, asegúrese de mantener el sistema operativo y los drivers al día. Use antivirus o, al menos, revise las opciones de seguridad incluidas en el sistema.
3. Limpieza: más importante de lo que parece
El polvo, la grasa y los residuos pueden afectar el teclado, los puertos de carga y los sistemas de ventilación.
Use paños de microfibra para limpiar la pantalla y el teclado.Cada cierto tiempo haga una limpieza con aire comprimido en el teclado y ranuras de ventilación de la laptop. Para el celular, evite guardarlo en bolsos o bolsillos con llaves u objetos que puedan rayar la pantalla.
4. Cuide la memoria y el almacenamiento
La acumulación de archivos y aplicaciones innecesarias puede afectar el rendimiento, especialmente cuando el espacio disponible es limitado.
Elimine aplicaciones que ya no utilice y archivos duplicados.Traslade fotografías y videos a un servicio de almacenamiento en la nube o a un disco externo. En laptops, organice carpetas y elimine archivos temporales de forma periódica.
5. Protéjalos contra golpes y caídas
Para el celular, invierta en una buena funda y un protector de pantalla. Para transportar la laptop, utilice un estuche acolchado que la proteja de golpes y movimientos bruscos. Evite comer o beber justo cerca del teclado, ya que los líquidos pueden ocasionar daños importantes en los componentes internos.
6. Revise la conexión eléctrica
Las variaciones de voltaje pueden dañar los equipos de un día para otro, para reducir este riesgo siga los siguientes consejos:
Utilice regletas con protección contra sobretensiones. En laptops, si puede, cargue directamente a la corriente y no desde extensiones improvisadas. Además, revise periódicamente el estado de los cables y adaptadores. En celulares, use siempre cargadores originales o certificados que cumplan con las especificaciones del fabricante.
7. Optimice la conectividad y el rendimiento digital
Un dispositivo lento no necesariamente presenta una falla. En ocasiones, la conexión a internet, la saturación de la red o la cantidad de aplicaciones abiertas pueden afectar la experiencia de uso.