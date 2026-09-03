¿Qué es una dirección IP, cómo funciona y cómo protegerla?

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La sigla IP proviene de Internet Protocol, el conjunto de reglas que permite la comunicación entre dispositivos en una red. Cada computadora, teléfono celular, router o cualquier otro dispositivo conectado a internet recibe un número IP.

Por revistaeyn.com Una dirección IP es un conjunto de números que identifica un dispositivo conectado a internet y funciona como una dirección digital, de manera similar al código postal de una dirección residencial, que ubica exactamente dónde debe llegar una información. Aunque es esencial para el funcionamiento de internet, desde ESET advierten que la dirección IP también contiene información que puede utilizarse en contra de los propios usuarios.

La ubicación aproximada, el proveedor de internet y, en algunos casos, incluso los patrones de uso quedan visibles para quienes saben dónde buscar. Entender qué es una IP, cómo funciona y cómo protegerla es el primer paso para navegar de forma más segura. La sigla IP proviene de Internet Protocol, el conjunto de reglas que permite la comunicación entre dispositivos en una red. Cada computadora, teléfono celular, router o cualquier otro dispositivo conectado a internet recibe un número IP. Gracias a ella, los sitios web, las aplicaciones y los servicios saben exactamente adónde enviar la información que se solicita, ya sea para abrir una página, ver un video o enviar un mensaje. No todas las IP funcionan de la misma manera. Existen diferentes clasificaciones, y comprenderlas ayuda a entender los riesgos involucrados: La IP pública es la dirección que identifica la conexión para el resto de internet. El proveedor de internet la asigna y es el número que cualquier sitio web o servicio ve cuando accedes a la red. Es como la dirección de la casa vista desde el exterior, lo que ve el mundo externo. La IP privada, en cambio, funciona dentro de la propia red, generalmente doméstica. Cada dispositivo conectado al router, ya sea una computadora, un teléfono celular o un Smart TV, recibe una IP privada diferente, para que el router pueda distinguir un dispositivo de otro. Esta dirección no es visible desde fuera de la red.

Usos más comunes

“Tener una dirección IP expuesta no significa que serás atacado automáticamente, pero sí que existe una puerta que puede ser explotada si no se toman las debidas precauciones. Los ciberdelincuentes utilizan la IP de diferentes maneras para planificar o ejecutar ataques”, comenta Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica. Uno de los usos más comunes es el rastreo de la ubicación. A partir de una dirección IP pública, es posible conocer la ciudad y, en ocasiones, incluso la región aproximada desde la que alguien se está conectando, además del proveedor de internet utilizado. Otro riesgo es el ataque de denegación de servicio, conocido como DDoS, en el que los ciberdelincuentes utilizan una red de dispositivos infectados para enviar un volumen gigantesco de solicitudes contra una IP específica, sobrecargando el servidor hasta que deja de funcionar. La escala de estos ataques puede ser alarmante.