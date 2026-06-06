Liberty y Ericsson impulsan en Costa Rica una red 5G con 30 % menos consumo energético

Por revistaeyn.com
Costa Rica avanza en la modernización de sus telecomunicaciones con una apuesta que combina conectividad de última generación y sostenibilidad ambiental. Liberty Costa Rica y la compañía tecnológica Ericsson destacaron los avances en el despliegue de su red 5G, una infraestructura que promete reducir hasta en un 30 % el consumo energético gracias a la incorporación de equipos de red de acceso radio (RAN) de última generación.
La iniciativa busca demostrar que las redes móviles de alto desempeño pueden operar de forma más eficiente y con un menor impacto ambiental. Para ello, Liberty está implementando el portafolio más reciente de Ericsson Radio System, que incorpora tecnologías diseñadas para optimizar el uso de energía y reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO₂).
Entre los equipos utilizados destaca la radio AIR 3255, una solución Massive MIMO para la banda de 3,5 GHz que ofrece una reducción aproximada del 30 % en el consumo de energía y un 20 % menos de carbono incorporado en comparación con generaciones anteriores. A esto se suma la Radio 4432 B28 en la banda de 700 MHz, orientada a ampliar la cobertura de la red 5G, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.
El despliegue también incorpora el procesador RAN Processor 6655, una plataforma de nueva generación que integra capacidades mejoradas de inteligencia artificial para aumentar la eficiencia operativa y consolidar funciones de red en menos equipos físicos, contribuyendo a disminuir el consumo energético en los sitios de telecomunicaciones.
Las soluciones emplean tecnologías avanzadas como Massive MIMO, beamforming y sistemas de apagado dinámico, que permiten dirigir la señal únicamente hacia los usuarios activos y ajustar automáticamente el uso de energía en tiempo real. Con ello se reduce significativamente el desperdicio energético sin afectar la calidad del servicio.
Además del ahorro operativo, Ericsson subrayó la importancia de disminuir las emisiones de carbono incorporadas, es decir, aquellas generadas durante la fabricación, transporte e instalación de los equipos.
Wendy Madriz, gerente de Comunicaciones de Liberty, afirmó que la red 5G que construyen para el país “no solo ofrece mayor velocidad y capacidad, sino que lo hace de una manera más eficiente y ambientalmente responsable”.
Por su parte, Sean Cryan señaló que este proyecto evidencia el papel que puede desempeñar la industria de las telecomunicaciones en la transición hacia un futuro más sostenible. “Lo que estamos logrando juntos en Costa Rica es exactamente el tipo de impacto que queremos replicar en toda la región”, expresó.