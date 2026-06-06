Liberty y Ericsson impulsan en Costa Rica una red 5G con 30 % menos consumo energético

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Entre los equipos utilizados destaca la radio AIR 3255, una solución Massive MIMO para la banda de 3,5 GHz que ofrece una reducción aproximada del 30 % en el consumo de energía y un 20 % menos de carbono incorporado en comparación con generaciones anteriores.

Por revistaeyn.com Costa Rica avanza en la modernización de sus telecomunicaciones con una apuesta que combina conectividad de última generación y sostenibilidad ambiental. Liberty Costa Rica y la compañía tecnológica Ericsson destacaron los avances en el despliegue de su red 5G, una infraestructura que promete reducir hasta en un 30 % el consumo energético gracias a la incorporación de equipos de red de acceso radio (RAN) de última generación. La iniciativa busca demostrar que las redes móviles de alto desempeño pueden operar de forma más eficiente y con un menor impacto ambiental. Para ello, Liberty está implementando el portafolio más reciente de Ericsson Radio System, que incorpora tecnologías diseñadas para optimizar el uso de energía y reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO₂).

Entre los equipos utilizados destaca la radio AIR 3255, una solución Massive MIMO para la banda de 3,5 GHz que ofrece una reducción aproximada del 30 % en el consumo de energía y un 20 % menos de carbono incorporado en comparación con generaciones anteriores. A esto se suma la Radio 4432 B28 en la banda de 700 MHz, orientada a ampliar la cobertura de la red 5G, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso. El despliegue también incorpora el procesador RAN Processor 6655, una plataforma de nueva generación que integra capacidades mejoradas de inteligencia artificial para aumentar la eficiencia operativa y consolidar funciones de red en menos equipos físicos, contribuyendo a disminuir el consumo energético en los sitios de telecomunicaciones. Las soluciones emplean tecnologías avanzadas como Massive MIMO, beamforming y sistemas de apagado dinámico, que permiten dirigir la señal únicamente hacia los usuarios activos y ajustar automáticamente el uso de energía en tiempo real. Con ello se reduce significativamente el desperdicio energético sin afectar la calidad del servicio.