Descubren el primer ransomware creado con inteligencia artificial

Tecnología & Cultura Digital

Existe un nuevo malware que muestra cómo el uso malicioso de modelos de inteligencia artificial podría potenciar el ransomware y otras amenazas.

Por revistaeyn.com El equipo de investigación de ESET ha identificado un malware, al que han llamado PromptLock, que tiene la capacidad de filtrar, cifrar y posiblemente incluso destruir datos. Este descubrimiento ha sido considerado “el primer ransomware impulsado por IA”. Los modelos de IA han facilitado mucho la creación de mensajes de phishing convincentes, así como la falsificación de imágenes, audio y vídeo. La fácil disponibilidad de estas herramientas también reduce drásticamente la barrera de entrada para los atacantes menos expertos en tecnología, lo que les permite armar ataques complejos sin tener conocimientos técnicos elevados.

Si bien este nuevo malware PromptLock no ha sido detectado en ataques reales y se cree que es una prueba de concepto (PoC) o un trabajo en curso, el descubrimiento muestra cómo el uso malicioso de herramientas de IA disponibles de manera pública podría potenciar el ransomware y otras ciberamenazas generalizadas. “Independientemente de la intención de PromptLock, su descubrimiento indica que las herramientas de IA pueden utilizarse para automatizar varias fases de los ataques de ransomware, desde el reconocimiento hasta la extracción de datos, a una velocidad y escala que antes se consideraban imposibles”, explica el equipo de ESET Research. El ransomware PromtLock está escrito en Golang, y se han detectado versiones de PromptLock para Windows y Linux. Golang es un lenguaje de programación multiplataforma muy versátil que también ha ganado popularidad entre los autores de malware en los últimos años.