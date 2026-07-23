Descubren el primer satélite natural fuera del sistema solar

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El equipo aún no tienen claro es si el primer satélite fuera del sistema solar puede ser definido como una "exoluna", teniendo en cuante que tiene una enorme masa, similar a la del planeta Júpiter, y que, a diferencia de las lunas del sistema solar, no orbita alrededor de un planeta sino de una estrella enana.

Por Agencia EFE Los científicos han descubierto 6.000 exoplanetas fuera del sistema solar, pero nunca habían identificado un exosatélite. Hasta hoy. La revista Nature describe el primero: un hallazgo sin precedentes liderado por investigadores chilenos y hecho con las observaciones del telescopio extremadamente grande del Observatorio Europeo Austral (ESO). "Es el primer satélite natural que encontramos fuera del sistema solar, se trata de un cuerpo gaseoso del tamaño de Júpiter que orbita alrededor de una enana marrón durante unos 170 días", destaca en una entrevista con EFE la astrofísica Alice Zurdo, profesora de la Universidad Diego Portales y directora del proyecto de investigación Núcleo Milenio YEMS (siglas en inglés de exoplanetas jóvenes y sus lunas), ambos en Chile.

Zurdo, de origen italiano, lleva 11 años en Chile dedicada a la búsqueda y estudio de satélites. Desde hace 5 años dirige el proyecto YEMS para encontrarlos; y confiesa que, ni en sus mejores sueños, hubiera imaginado que iban a descubrir el primero fuera del sistema solar en tan poco tiempo. Para conocer la dimensión del descubrimiento basta decir que los astrofísicos llevaban más de 40 años especialmente dedicados a buscar satélites fuera del sistema solar sin haber identificado ninguno hasta ahora. Dentro del sistema solar si que se han descrito ya más de 400 satélites o lunas. Este hito "abre nuevos desafíos y preguntas por responder a la comunidad científica, como por ejemplo cuándo se ha formado ese satélite, por qué existe o cuántos más hay", avanza la investigadora.

Nada comparable

Lo que Zurdo y el resto del equipo aún no tienen claro es si el primer satélite fuera del sistema solar puede ser definido como una "exoluna", teniendo en cuante que tiene una enorme masa, similar a la del planeta Júpiter, y que, a diferencia de las lunas del sistema solar, no orbita alrededor de un planeta sino de una estrella enana marrón (CD-35 2722), que tiene la mitad de masa que el Sol. "No hay nada comparable en el sistema solar", apunta. "Este sistema es algo difícil de definir usando palabras basadas en nuestro sistema solar, como planeta y luna", afirma otro de los autores, el investigador chileno Kevin Hoy, afiliado a la Universidad Diego Portales y al proyecto YEMS. Por eso, ambos investigadores inciden en que "lo de menos en llamarle con las categorías creadas precisamente en el sistema solar. Lo más importe es la puerta que abre a descubrir objetos diferentes más allá", explica la investigadora italiana. Además de lograr descubrir nuevos tipos de objetos en el espacio, detectar satélites en otros sistemas planetarios puede ayudar a la ciencia a entender cuán diversa puede ser su formación y evolución.