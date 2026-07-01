¿Existe tecnología para evitar el choque de un asteroide en la Tierra?

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El Día Internacional de los Asteroides se celebra para concienciar y recordar el "evento Tunguska", una explosión en alta atmósfera de uno de estos cuerpos que arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosques siberianos, en 1908.

Por Agencia EFE Si bien no es un problema apremiante, el impacto de un asteroide contra la Tierra es real, por eso cada vez hay más telescopios y misiones que los monitorizan y escudriñan, y tecnología puntera como la que logró en 2022 desviar uno de estos cuerpos. Es la llamada defensa planetaria, y no es ciencia ficción. Los asteroides, de centímetros, metros y hasta kilómetros, son los 'ladrillos' con lo que se formaron los planetas cuando se desarrolló el Sistema Solar y los que no lograron pegarse a uno de estos cuerpos viajan desde entonces por el espacio; los hay más y menos peligrosos.

Son millones, pero los científicos tienen puesto el foco, por su posible amenaza, en los NEO -objetos cercanos a la Tierra-, cuyas órbitas pasan cerca, en términos astronómicos, de la terrestre. Hay catalogados unos 42.000, según datos del Centro de coordinación para la vigilancia de estos objetos (NEOCC) de la Agencia Espacial Europea. A día de hoy ninguno de estos cuerpos está en una ruta de colisión con la Tierra, asegura a EFE Adriano Campo Bagatin, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Alicante (este de España), pero la monitorización y estudio de asteroides y cometas es vital para la defensa planetaria. Y es lo que hacen las principales agencias espaciales tanto a través de estaciones terrestres como de telescopios espaciales y de modelos. Un ejemplo, 2024 YR4, un asteroide descubierto hace casi dos años por ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides) desde Chile que se hizo famoso por convertirse, durante un breve período, en el más peligroso encontrado en los últimos 20 años. Finalmente, tanto la estadounidense NASA como la europea ESA descartaron su impacto en 2032 con la Tierra y con la Luna, gracias en parte a datos de observaciones del telescopio espacial James Webb.

Ramses, los ojos de Apophis

Aunque no haya peligro de colisión, si un asteroide "roza" la Tierra, estudiarlo es una oportunidad única para conocer su composición y estructura, y afinar, por ejemplo, las técnicas de desvío. Este es el caso de Apophis, una mole de 375 metros que el 13 de abril de 2029 pasará a menos de 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, por debajo de la órbita de muchos satélites de comunicaciones. Para examinarlo, la ESA está construyendo Ramses, una nave que se lanzará al espacio entre abril y mayo de 2028 para reunirse con Apophis y que lo acompañará durante el sobrevuelo para observar, entre otros, cómo se deforma y cambia por la gravedad de nuestro planeta. Equipada con cámaras, espectrómetro y altímetro, esta lleva dos pequeños satélites que se desprenderán para acercarse todavía más al asteroide. Son los cubesats "Don Quijote", que se posará en Apophis y cuya fabricación la lidera la empresa española Emxys, y "Farinella" (nombrado en honor al astrofísico Paolo Farinella), de Tyvak International. Campo Bagatin -cuyo director de tesis fue Farinella- detalla que el cubesat español va equipado, entre otros, con un sismógrafo que registrará temblores en el asteroide por la atracción gravitatoria terrestre.