Tecnología & Cultura Digital

El peligro de emplear la contraseña más usada en 2025

Un reporte señala que el 25 % de las 1.000 contraseñas principales consisten únicamente en números, lo que deja en evidencia que las personas optan por credenciales simples y hasta obvias, en detrimento de la seguridad de su información personal y sensible.

Por revistaeyn.com Pese a los continuos llamados de expertos en ciberseguridad y a la creciente sofisticación de las amenazas informáticas, millones de personas siguen apostando por combinaciones alarmantemente débiles para proteger sus cuentas. Según ESET el hábito de elegir contraseñas obvias continúa tan extendido como hace una década. La prueba más clara: 123456 volvió a coronarse como la clave más empleada durante 2025, un reflejo de que la falta de conciencia en torno a la seguridad digital atraviesa todas las edades y no parece disminuir.

Los reportes elaborados por NordPass y Comparitech llegan a la misma conclusión. Ambos análisis corroboran que las contraseñas numéricas simples dominan la escena global. De hecho, una cuarta parte de las mil combinaciones más usadas está formada únicamente por dígitos consecutivos, lo que deja al descubierto una preocupante resistencia a adoptar prácticas más seguras. Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, subraya que la precariedad de las contraseñas no distingue generaciones. “Resulta llamativo que tanto adolescentes que crecieron rodeados de tecnología como personas mayores que apenas realizan tareas básicas en el celular repitan fórmulas igual de frágiles”, señala. En América Latina, la situación adquiere un matiz adicional. A la falta de educación digital se suma el crecimiento acelerado de ciberataques que afecta a individuos, empresas e instituciones públicas.