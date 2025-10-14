Tecnología & Cultura Digital

Entra en vigor el nuevo sistema digital de control fronterizo en Europa

Por Agencia EFE El nuevo sistema de control de fronteras para registrar digitalmente a personas extranjeras que entren al espacio Schengen entró en vigor. El llamado Sistema europeo de Entradas y Salidas (SES) registrará digitalmente las entradas y salidas de nacionales de terceros países que viajen para estancias cortas a 29 países europeos, incluidos los asociados a Schengen.

Asimismo, capturará datos biométricos, como huellas dactilares, imagen facial y otra información de viaje, sustituyendo gradualmente el actual sellado de pasaportes. Tras su entrada en vigor, el sistema estará plenamente implantado en todos los pasos fronterizos en un plazo de seis meses. El SES forma parte del paquete europeo de medidas de fronteras "inteligentes", cuyo objetivo es mejorar la gestión de las fronteras exteriores de la UE mediante el uso de nuevas tecnologías. Para el ministro de Inmigración e Integración danés, Rasmus Stoklund, - país que actualmente sostiene la presidencia rotatoria del Consejo de la UE - se trata de "evitar que terroristas y migrantes irregulares entren ilegalmente en el espacio Schengen", según un comunicado de la misma institución europea.