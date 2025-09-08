Tecnología & Cultura Digital

Estudio: Más de la mitad de los centroamericanos teme al reconocimiento facial

Datos de Kaspersky revelan que el 37 % de las computadoras utilizadas para recopilar, procesar y almacenar datos biométricos ha registrado al menos un intento de infección por malware, lo que pone esa información en riesgo.

Por revistaeyn.com Si alguien roba su contraseña, la cambia. Pero si roban sus datos biométricos, no puede modificarlos y es para siempre. Kaspersky advierte que esta información se emplea cada vez más en trámites de documentos oficiales, como pasaportes y ciertos documentos de identidad nacional, así como en accesos a oficinas, dispositivos, pagos y otros servicios en línea. A diferencia de una clave, no puede restablecerse si se ve comprometida, lo que incrementa significativamente el riesgo de suplantación de identidad. Un estudio de la compañía revela que el 14 % de los latinoamericanos ya ha sido víctima de robo de identidad tras el uso indebido de sus datos personales.

Los datos biométricos, como huellas dactilares, rostro, iris o voz, son características físicas únicas de una persona que permiten validar su identidad de forma rápida. Se han adoptado ampliamente porque complementan o reemplazan métodos tradicionales de autenticación, como las contraseñas, que pueden ser robadas u olvidadas con mayor facilidad. Sin embargo, la biometría no es infalible. Datos de Kaspersky revelan que el 37 % de las computadoras utilizadas para recopilar, procesar y almacenar datos biométricos ha registrado al menos un intento de infección por malware, lo que pone esa información en riesgo. Los expertos advierten que los cibercriminales ya pueden falsificar características biométricas de los usuarios y es más sencillo eludir su autenticación mediante técnicas avanzadas, como el uso de inteligencia artificial. Además, a diferencia de una contraseña, los datos biométricos no se pueden cambiar si se ven comprometidos; y una vez filtrados, pueden utilizarse para suplantar identidades y acceder a servicios sensibles, como la banca digital, sistemas de salud o plataformas para tramitar documentos oficiales, dejando a la víctima expuesta de forma permanente.

TEMOR EN LATINOAMÉRICA

“La biometría está cambiando la manera en que validamos nuestra identidad. Hoy se usa para acceder a oficinas, y hasta para hacer pagos. Pero su adopción también plantea nuevos retos de seguridad. Por eso es entendible que más de la mitad de los latinoamericanos tema al reconocimiento facial o los escáneres oculares, por ejemplo, para verificar identidades o usar la banca en línea. En Centroamérica, Guatemala registra un 62%; Panamá 61%; mientras que Costa Rica un 52% teme al reconocimiento facial”, explica María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky. Para proteger los datos biométricos, los expertos Kaspersky comparten una breve guía con recomendaciones: Para usuarios: ● Infórmese antes de compartir datos biométricos. Asegúrese de que la entidad o plataforma que los solicita tenga políticas claras de privacidad. Revise cómo se recopilan, almacenan y utilizan sus datos. ● Evitar registrar biometría en plataformas o dispositivos no verificados. Hágalo solo en sitios oficiales o servicios que pueda confirmar como legítimos. ● Activar la autenticación multifactor en tus cuentas y dispositivos. Combinar biometría con contraseñas, códigos por SMS o apps de verificación para reforzar tus accesos.