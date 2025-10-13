Cómo desarrollar Centros de Datos para impulsar la eficiencia operativa de las empresas

Tecnología & Cultura Digital

La eficiencia operativa se ha convertido en un eje estratégico para centros de datos que buscan escalar, reducir costos y responder a nuevas demandas digitales.

Por revistaeyn.com Los Centros de Datos enfrentan un crecimiento sostenido de la demanda, por lo que la eficiencia operativa ya no es una meta opcional, sino una condición crítica para la continuidad del negocio. Así lo señala Pablo Huapaya, Territory Account Manager de Panduit Perú, quien destaca que la infraestructura física cumple un rol estratégico en la capacidad de respuesta y escalabilidad de estos entornos.

“El diseño adecuado de racks, canalización, gestión térmica y cableado de alta densidad tiene un impacto directo en el rendimiento de un data center. Hoy más que nunca, las organizaciones necesitan infraestructuras eficientes que no solo reduzcan costos operativos, sino que también permitan crecer sin interrupciones”, explica Huapaya. Añadió que alcanzar la eficiencia operativa requiere de una visión integral que abarca desde la planificación inicial hasta la operación continua de los Centros de Datos. Esto permite, por ejemplo, arquitecturas eficientes que optimizan el uso del espacio, mejora de la gestión térmica, una administración precisa de activos y una conectividad robusta para responder a las exigencias actuales y anticiparse a los desafíos tecnológicos del futuro. “El desafío no es solo técnico, sino estratégico: cómo mantener la continuidad, asegurar la disponibilidad y prepararse para tecnologías como inteligencia artificial, 5G o Edge computing. La infraestructura física es la base sobre la que se construye todo lo demás”, añade Huapaya.