Google anuncia nuevas capacidades autónomas de Gemini para Android

POR EFE

Android, el sistema operativo de Google, anunció este miércoles nuevas capacidades autónomas de su inteligencia artificial (IA), Gemini, que podrán ejecutar tareas "tediosas y de múltiples pasos" como pedir un taxi, hacer la lista de las compras, buscar en internet fotos de prendas y detectar estafas telefónicas.

Estas novedades estarán disponibles en forma de versión beta en la app Gemini, en dispositivos específicos como el Samsung Galaxy S26 o el Google Pixel 10, de momento solo en Estados Unidos y Corea del Sur, según anunció Android en un comunicado.

"Puedes delegar tareas tediosas de múltiples pasos en Gemini, como pedir un transporte o hacer la lista de la compra. Gemini funciona en segundo plano para que puedas seguir enviando mensajes o revisando tu correo mientras navega solo por la aplicación específica que le pediste", detalla el anuncio.