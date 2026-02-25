Panamá alista primer envío de piña fresca en el marco de TLC con Canadá

Aunque el país ya mantiene exportaciones hacia ese mercado, esta operación representa el primer resultado comercial inmediato derivado del programa que culminó con la entrega de certificados a funcionarios y representantes de las empresas participantes.

Un contenedor de 54.000 libras de piña fresca saldrá desde Panamá hacia Quebec como resultado directo del programa “Formación y acompañamiento exportador hacia Canadá”, activado mediante el mecanismo de cooperación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Canadá.

El anuncio lo realizó Kimberly Rudas, propietaria de Industria 4.0 Panamá, S.A., durante el acto de clausura del programa, donde representó a las 11 empresarias beneficiarias. Su negocio fue uno de los seleccionados tras un proceso riguroso y recibió acompañamiento técnico especializado para fortalecer su estrategia de acceso al mercado canadiense.

Rudas explicó que la negociación con el comprador canadiense se concretó “en el calor de la formación”, gracias a las herramientas adquiridas durante la asistencia técnica. El envío corresponde a fruta verde sin corona destinada a procesamiento en Canadá, y la meta es consolidar un contenedor semanal con proyección de aumentar a dos, lo que implicaría mayor producción y encadenamientos con pequeños productores locales.

El programa impulsado por el Ministerio de Comercio e Industrias y que contó con apoyo técnico y financiero del Gobierno de Canadá, combinó formación especializada para 15 funcionarios del MICI, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), junto con asesoría personalizada a empresas lideradas por mujeres en sectores como el agrícola, la agroindustria y productos del mar.

Durante el acto, la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, destacó que la iniciativa fue diseñada como una intervención estratégica orientada a resultados. “Este no ha sido solo un programa de capacitación, sino una intervención estructurada para fortalecer capacidades y dotar a nuestras instituciones y empresas de herramientas concretas para competir en un mercado exigente y de alto valor agregado como el canadiense”, indicó.