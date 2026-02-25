Anthropic puso el ojo en COBOL: ¿Por qué quiere modernizar al ‘viejito’ del software?

Por revistaeyn.com
El anuncio de Anthropic provocó una caída histórica en las acciones de IBM y reaviva el debate sobre la modernización del software legado y el rol de la IA en industrias críticas.
COBOL (Common Business-Oriented Language) nació hace más de 65 años como el lenguaje de programación para negocios, finanzas y sistemas críticos. Aunque se le considera “viejito”, hoy sigue en el corazón de sistemas fundamentales:
-Procesa cerca del 95 % de las transacciones de cajeros automáticos en EEUU.
-Maneja datos en bancos, aerolíneas, seguros, gobiernos y servicios públicos.
-Está incrustado en mainframes que no pueden detenerse ni un segundo — si fallan, millones de personas lo sentirían.
Entonces, ¿por qué ahora Anthropic busca actualizarlo? Dos grandes factores:
1.Escasez de programadores COBOL: la generación que aprendió COBOL se retira, y pocos nuevos desean aprenderlo.
2.La necesidad de modernización: los bancos, gobiernos y empresas quieren integrar estos sistemas a la nube, procesos ágiles y flujos de datos en tiempo real.
Durante décadas, modernizar COBOL costaba millones y años — entender el código era más caro que reescribirlo. La IA cambia esa ecuación.
Hoy, COBOL no está “muerto”: sigue siendo el motor silencioso de industrias gigantescas: Finanzas (banca core, pagos, procesamiento de tarjetas y ATMs); Transporte y Aerolíneas (reservas, rutas, hub de datos, estadísticas de vuelo); Gobierno y Servicios Públicos (sistemas de impuestos, salud pública, estadísticas nacionales) y Seguros y Retail (claims processing, inventarios, facturación centralizada). Sigue involucrado en millones y millones de dólares.
¿Cómo afectó este anuncio a IBM?
IBM ha vivido décadas como el gran guardián del software legado:
-Sus mainframes y servicios están profundamente ligados a COBOL.
-Grandes consultoras (incluyendo IBM) han cobrado por modernizar estos sistemas... tradicionalmente.
Pero cuando Anthropic publicó un post mostrando cómo Claude Code puede mapear dependencias automáticamente, documentar flujos y lógica de negocio y detectar riesgos sin ejércitos de consultores, el mercado reaccionó con pánico bursátil.
Las acciones de IBM cayeron hasta 13 % en un solo día, el movimiento más fuerte en más de 25 años. Se perdieron decenas de miles de millones en valor de mercado casi de inmediato.
Cloud y modernización de mainframes es un negocio gigantesco — y la percepción de que la IA puede hacerlo más barato y rápido preocupa a los inversores.
Anthropic viene ganando terreno
Anthropic no se detiene en COBOL. Su tecnología Claude — una familia de modelos de IA generativa — está atacando múltiples frentes:
-Legal tech y análisis de datos (complementos que automatizan tareas complejas).
-Seguridad de código y análisis de vulnerabilidades, lo que también presionó valores de empresas de ciberseguridad.
-Modernización de código legado — un problema enorme, transversal en industrias tradicionales.
Además, la misma tecnología puede: reducir meses de análisis manual a semanas; crear documentación automática de sistemas centenarios y servir como base para migraciones a lenguajes modernos como Java u otros stacks más ágiles.
En otras palabras, Anthropic está apostando no solo a transformar COBOL, sino a convertirse en proveedor clave para la transición tecnológica global.
La noticia de Anthropic no es solo una historia nerd — es la demostración de que la IA ya está irrumpiendo en el software que mueve el mundo real. Modernizar COBOL significa:
✔ Reducir riesgos operativos
✔ Acelerar transformaciones digitales
✔ Abrir un mercado de miles de millones de dólares
✔ Sacudir gigantes como IBM
Y este es solo el comienzo. La IA está saliendo de la academia y del marketing: ahora está tocando el software que literalmente mueve la economía del siglo XXI.