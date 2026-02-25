Empresas & Management

Anthropic puso el ojo en COBOL: ¿Por qué quiere modernizar al ‘viejito’ del software?

Anthropic lanzó Claude Code, una herramienta de IA capaz de analizar y modernizar sistemas escritos en COBOL, el lenguaje que sigue moviendo el 95% de las transacciones en cajeros automáticos y servicios bancarios.

    El “viejito” COBOL aún mueve miles de millones de dólares, por eso Claude va a en su ayuda. (Foto: IA-Microsoft Designer)
2026-02-25

Por revistaeyn.com

El anuncio de Anthropic provocó una caída histórica en las acciones de IBM y reaviva el debate sobre la modernización del software legado y el rol de la IA en industrias críticas.

COBOL (Common Business-Oriented Language) nació hace más de 65 años como el lenguaje de programación para negocios, finanzas y sistemas críticos. Aunque se le considera “viejito”, hoy sigue en el corazón de sistemas fundamentales:

-Procesa cerca del 95 % de las transacciones de cajeros automáticos en EEUU.

-Maneja datos en bancos, aerolíneas, seguros, gobiernos y servicios públicos.

-Está incrustado en mainframes que no pueden detenerse ni un segundo — si fallan, millones de personas lo sentirían.

Entonces, ¿por qué ahora Anthropic busca actualizarlo? Dos grandes factores:

1.Escasez de programadores COBOL: la generación que aprendió COBOL se retira, y pocos nuevos desean aprenderlo.

2.La necesidad de modernización: los bancos, gobiernos y empresas quieren integrar estos sistemas a la nube, procesos ágiles y flujos de datos en tiempo real.

Durante décadas, modernizar COBOL costaba millones y años — entender el código era más caro que reescribirlo. La IA cambia esa ecuación.

Hoy, COBOL no está “muerto”: sigue siendo el motor silencioso de industrias gigantescas: Finanzas (banca core, pagos, procesamiento de tarjetas y ATMs); Transporte y Aerolíneas (reservas, rutas, hub de datos, estadísticas de vuelo); Gobierno y Servicios Públicos (sistemas de impuestos, salud pública, estadísticas nacionales) y Seguros y Retail (claims processing, inventarios, facturación centralizada). Sigue involucrado en millones y millones de dólares.

¿Cómo afectó este anuncio a IBM?

IBM ha vivido décadas como el gran guardián del software legado:

-Sus mainframes y servicios están profundamente ligados a COBOL.

-Grandes consultoras (incluyendo IBM) han cobrado por modernizar estos sistemas... tradicionalmente.

Pero cuando Anthropic publicó un post mostrando cómo Claude Code puede mapear dependencias automáticamente, documentar flujos y lógica de negocio y detectar riesgos sin ejércitos de consultores, el mercado reaccionó con pánico bursátil.

Las acciones de IBM cayeron hasta 13 % en un solo día, el movimiento más fuerte en más de 25 años. Se perdieron decenas de miles de millones en valor de mercado casi de inmediato.

Cloud y modernización de mainframes es un negocio gigantesco — y la percepción de que la IA puede hacerlo más barato y rápido preocupa a los inversores.

Anthropic viene ganando terreno

Anthropic no se detiene en COBOL. Su tecnología Claude — una familia de modelos de IA generativa — está atacando múltiples frentes:

-Legal tech y análisis de datos (complementos que automatizan tareas complejas).

-Seguridad de código y análisis de vulnerabilidades, lo que también presionó valores de empresas de ciberseguridad.

-Modernización de código legado — un problema enorme, transversal en industrias tradicionales.

Además, la misma tecnología puede: reducir meses de análisis manual a semanas; crear documentación automática de sistemas centenarios y servir como base para migraciones a lenguajes modernos como Java u otros stacks más ágiles.

En otras palabras, Anthropic está apostando no solo a transformar COBOL, sino a convertirse en proveedor clave para la transición tecnológica global.

La noticia de Anthropic no es solo una historia nerd — es la demostración de que la IA ya está irrumpiendo en el software que mueve el mundo real. Modernizar COBOL significa:

✔ Reducir riesgos operativos

✔ Acelerar transformaciones digitales

✔ Abrir un mercado de miles de millones de dólares

✔ Sacudir gigantes como IBM

Y este es solo el comienzo. La IA está saliendo de la academia y del marketing: ahora está tocando el software que literalmente mueve la economía del siglo XXI.

