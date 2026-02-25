Anthropic puso el ojo en COBOL: ¿Por qué quiere modernizar al ‘viejito’ del software?

Por revistaeyn.com

El anuncio de Anthropic provocó una caída histórica en las acciones de IBM y reaviva el debate sobre la modernización del software legado y el rol de la IA en industrias críticas.

COBOL (Common Business-Oriented Language) nació hace más de 65 años como el lenguaje de programación para negocios, finanzas y sistemas críticos. Aunque se le considera “viejito”, hoy sigue en el corazón de sistemas fundamentales:

-Procesa cerca del 95 % de las transacciones de cajeros automáticos en EEUU.

-Maneja datos en bancos, aerolíneas, seguros, gobiernos y servicios públicos.