Empresas & Management

Herramienta de IA de Google puede generar música a partir de texto o imagen

Esta nueva herramienta, llamada Lyria 3, está disponible en la aplicación Gemini en inglés, alemán, español, francés, hindi, japonés, coreano y portugués; así como para los creadores de YouTube a través de YouTube Shorts...

Por Agencia EFE Google anunció que su inteligencia artificial (IA), Gemini, ya puede generar pistas musicales de 30 segundos, "realistas y musicalmente complejas", a partir de un texto o una imagen como referencia. Esta nueva herramienta, llamada Lyria 3, está disponible en la aplicación Gemini en inglés, alemán, español, francés, hindi, japonés, coreano y portugués; así como para los creadores de YouTube a través de YouTube Shorts.

"Simplemente describe una idea o sube una foto, como: 'un lento de R&B cómico sobre un calcetín que encuentra a su pareja' y, en cuestión de segundos, Gemini lo traducirá en una pista pegadiza y de alta calidad", anota hoy en un comunicado Myriam Hamed Torres, gerente senior de producto de Google DeepMind. Además de la pista de medio minuto, Gemini puede crear "carátulas" personalizadas basadas en la letra de la canción y el estilo musical. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE "Todas las pistas generadas en la aplicación Gemini están incrustadas con SynthID, nuestra marca de agua imperceptible para identificar el contenido generado por IA de Google", destaca Hamed Torres. Google aclara que la generación de música con Lyria 3 está diseñada para la fomentar la expresión original y no para imitar a artistas existentes.