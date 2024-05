A diferencia del software tradicional, los sistemas de IA de aprendizaje profundo no se "escriben" sino que "crecen" mediante un proceso similar a la reproducción selectiva, indicó Park.

"No tenemos planes de utilizar esta investigación o sus aprendizajes en nuestros productos", añadió.

En una declaración a la AFP, Meta no refutó la afirmación sobre los engaños de Cicero, pero dijo que se trataba "meramente de un proyecto de investigación, y los modelos que nuestros investigadores construyeron están entrenados únicamente para participar en el juego Diplomacy".

Una amplia revisión realizada por Park y sus colegas encontró que éste era solo uno de los muchos casos en varios sistemas de IA que utilizaban el engaño para lograr objetivos sin instrucciones explícitas para hacerlo.

En un ejemplo sorprendente, el robot conversacional Chat GPT-4 de OpenAI engañó a un trabajador independiente de la plataforma TaskRabbit para que realizara una tarea de verificación de identidad CAPTCHA del tipo "No soy un robot".

Cuando el humano preguntó en broma a GPT-4 si en realidad era un robot, la IA respondió: "No, no soy un robot. Tengo una discapacidad visual que me dificulta ver las imágenes". Luego, el trabajador resolvió el rompecabezas planteado.

A corto plazo, los autores del artículo ven riesgos de que la IA cometa fraude o altere por ejemplo, unas elecciones.

En el peor de los casos, advirtieron sobre una IA superinteligente que podría perseguir conseguir el poder y el control sobre la sociedad, lo que llevaría a la pérdida de decisiones humanas o incluso a la extinción si sus "objetivos misteriosos" se alinearan con estos resultados.

Para mitigar los riesgos, el equipo propone varias medidas: leyes de "bot o no" que exigen a las empresas revelar interacciones humanas o de IA, marcas de agua digitales para el contenido generado por la nueva tecnología y el desarrollo de mecanismos para detectar el engaño potencial examinando sus "procesos de pensamiento" internos "contra acciones externas.

A aquellos que lo llaman pesimista, Park les responde: "La única forma en que podemos pensar razonablemente que esto no es gran cosa es si pensamos que las capacidades engañosas de la IA se mantendrán en los niveles actuales y no se desarrollarán más sustancialmente".