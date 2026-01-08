Tecnología & Cultura Digital

Hasta un 33 % de los videos recomendados por YouTube son producidos con IA

Un análisis de Kapwing sobre el algoritmo de YouTube reveló que entre el 21 % y 33 % de los videos recomendados por la plataforma son producidos de manera automática y generados íntegramente con Inteligencia Artificial.

Por revistaeyn.com El ecosistema digital antes parecía un terreno dominado por creadores humanos y hoy comienza a ser colonizado por contenidos producidos de forma automática. Un estudio reciente de la plataforma Kapwing encendió las alertas al revelar que una proporción significativa de los videos sugeridos por el algoritmo de YouTube —entre poco más de una quinta parte y hasta un tercio— ya no tiene intervención humana directa, sino que es generado íntegramente mediante inteligencia artificial.

Este cambio no solo altera la experiencia del usuario, sino que redefine las reglas del juego en la mayor plataforma de video del mundo. Según el análisis, buena parte de estos materiales responde a dos formatos que se repiten con rapidez y eficacia algorítmica. Por un lado, están los llamados contenidos de “relleno automatizado”: piezas de escasa calidad, con narrativas clonadas, voces sintéticas y datos irrelevantes, producidas en masa para ocupar espacio y sumar visualizaciones. Por otro, emergen los videos conocidos como “brainrot”, clips extraños, hipnóticos o directamente absurdos, diseñados para mantener la atención sin necesidad de contar una historia coherente. Detrás de esta avalancha hay un incentivo claro: el dinero. Producir videos con IA cuesta una fracción de lo que requiere un creador tradicional. No hay cámaras, ni estudios, ni horas de edición. Basta con un modelo entrenado y servidores funcionando a pleno.