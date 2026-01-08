Hasta un 33 % de los videos recomendados por YouTube son producidos con IA

Por revistaeyn.com
El ecosistema digital antes parecía un terreno dominado por creadores humanos y hoy comienza a ser colonizado por contenidos producidos de forma automática. Un estudio reciente de la plataforma Kapwing encendió las alertas al revelar que una proporción significativa de los videos sugeridos por el algoritmo de YouTube —entre poco más de una quinta parte y hasta un tercio— ya no tiene intervención humana directa, sino que es generado íntegramente mediante inteligencia artificial.
Este cambio no solo altera la experiencia del usuario, sino que redefine las reglas del juego en la mayor plataforma de video del mundo. Según el análisis, buena parte de estos materiales responde a dos formatos que se repiten con rapidez y eficacia algorítmica.
Por un lado, están los llamados contenidos de “relleno automatizado”: piezas de escasa calidad, con narrativas clonadas, voces sintéticas y datos irrelevantes, producidas en masa para ocupar espacio y sumar visualizaciones. Por otro, emergen los videos conocidos como “brainrot”, clips extraños, hipnóticos o directamente absurdos, diseñados para mantener la atención sin necesidad de contar una historia coherente.
Detrás de esta avalancha hay un incentivo claro: el dinero. Producir videos con IA cuesta una fracción de lo que requiere un creador tradicional. No hay cámaras, ni estudios, ni horas de edición. Basta con un modelo entrenado y servidores funcionando a pleno.
Esta lógica se alinea perfectamente con el corazón del algoritmo de YouTube, que prioriza una sola métrica por encima de todas: el tiempo que el usuario permanece mirando. Si un contenido logra que alguien no abandone la plataforma, el sistema lo impulsa, independientemente de su origen o valor informativo.
El informe de Kapwing identificó al menos 278 canales a nivel global dedicados exclusivamente a este tipo de producción automatizada. En mercados como Argentina, estas cuentas ya concentran más de 8.5 millones de suscriptores, una cifra que evidencia el alcance del fenómeno y su capacidad de competir —y desplazar— a creadores humanos.
Para quienes viven de YouTube, el panorama es inquietante. Mientras un youtuber tradicional invierte días en investigar, escribir, grabar y editar, una red de IA puede lanzar miles de videos en cuestión de minutos. Aunque la plataforma ha desarrollado sistemas para detectar manipulaciones más graves, como los deepfakes, el contenido basura continúa expandiéndose sin freno.
Algunas estimaciones externas sugieren que más de la mitad del contenido que circula hoy en internet podría tener un origen artificial.
Con información de iProUP