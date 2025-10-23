YouTube añade un temporizador para limitar el 'scroll' de videos cortos

Por Europa Press

YouTube ha incorporado a la plataforma de vídeo un temporizador que permitirá gestionar el tiempo que visionado de los shorts, con el fin de ayudar a los usuarios a desconectar del 'scroll' infinito.

Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, un nuevo ajuste de la aplicación de YouTube que, una vez alcanzado el límite, pausa el 'scroll' o la acción de desplazar un vídeo tras otro.