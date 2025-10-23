Ocio

Netflix ya prueba la función de votación en directo para impulsar la interacción

La función de votación en tiempo real actualmente está en prueba en el programa 'Cocinando en vivo con David Chang' y en enero, se extenderá al programa de talentos 'Star Search'.

Por Europa Press Netflix impulsará la interactividad en su plataforma de manera amplia, sin que quede limitada a los videojuegos, con nuevas experiencias que permitirán aumentar la participación con el contenido en directo como votar en tiempo real. Los videojuegos representan para Netflix una oportunidad de US$140.000 millones en consumo de los usuarios, pero no son la única forma de interacción que plantean en la plataforma, que busca que sea un complemento de la narración.

El codirector ejecutivo, presidente y director de Netflix, Gregory K. Peters, ha compartido la visión que tienen más amplia de la interactividad, para "desbloquear experiencias de entretenimiento completamente nuevas", como ha indicado en la llamada a inversores por los resultados del tercer trimestre de 2025. Esa visión empieza con una función de votación en tiempo real, que actualmente prueban en el programa 'Cocinando en vivo con David Chang' ('Dinner Time Live with David Chang'). En enero, se extenderá al programa de talentos 'Star Search' "Esperamos ofrecer otras funciones interactivas para profundizar la participación con eventos en vivo a medida que avancemos en el futuro", ha confirmado Peters. El directivo también ha hablado de los videojuegos, para explicar que actualmente están centrados en "ofrecer más juegos de alta calidad y pocos géneros clave y apuntando al grupo adecuado de usuarios". La inteligencia artificial (IA) forma parte de la plataforma de contenido en 'streaming' desde hace años, para impulsar principalmente la recomendación de películas, series y programas. Ahora, ven que la IA generativa "resenta una oportunidad importante para ofrecer beneficios a los miembros, creadores y empresas, incluidos", ha apuntado Peters en una carta.