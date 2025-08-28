Herramienta de inteligencia artificial acelerará el diagnóstico de alergias cutáneas

Tecnología & Cultura Digital

Por revistaeyn.com Las alergias cutáneas son comunes y, a menudo, difíciles de diagnosticar. Pero una nueva tecnología podría cambiar pronto esa situación. Una nueva herramienta en desarrollo tiene como objetivo ayudar a los pacientes y a sus equipos médicos a determinar la causa de la reacción. La herramienta está siendo diseñada para permitir que los propios pacientes apliquen los parches y utilicen sus smartphones para capturar imágenes a lo largo del tiempo, con la ayuda de tecnología que podría ofrecer orientación y ayudar a los médicos en el diagnóstico. Este es un paso importante para hacer que el cuidado de las alergias cutáneas sea más rápido, simple y accesible, especialmente para las personas que viven en áreas rurales o con acceso limitado a especialistas.

Alison Bruce, dermatóloga de Mayo Clinic en Jacksonville, está colaborando en el desarrollo de una herramienta basada en Inteligencia Artificial (IA) para apoyar las pruebas del parche (patch test). "Estamos trabajando en una herramienta de inteligencia artificial para ayudar con las pruebas de alergia cutánea porque, actualmente, si usted o su médico tienen alguna sospecha de dermatitis de contacto alérgica, la manera de diagnosticarla es a través de la prueba del parche", dice Bruce. Las joyas, fragancias, lociones y muchas otras sustancias pueden causar una reacción cutánea conocida como dermatitis de contacto. Por ejemplo, aparición de piel seca o que pica, zonas hinchadas y erupciones cutáneas rojas e irritadas. "Eso ocurre cuando una sustancia entra en contacto con la piel y provoca una reacción", detalla la doctora.