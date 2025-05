¿Cuál es la mejor manera de adoptar la IA en su lugar de trabajo ?

"Usar la IA de manera efectiva es ahora una expectativa fundamental de todos en Shopify. Es una herramienta de todos los oficios hoy en día, y solo crecerá en importancia", escribió Lütke. "Francamente, no creo que sea factible optar por no aprender la habilidad de aplicar la IA en tu oficio; puedes intentarlo, pero quiero ser honesto, no puedo ver que esto funcione hoy, y definitivamente no mañana".

El CEO de Fiverr, Micha Kaufmann, dijo de manera similar a los empleados y autónomos que "estudien, investiguen y dominen las últimas soluciones de IA en su campo", en un correo electrónico interno. "La IA viene por tus trabajos", escribió. "Diablos, también viene por mi trabajo. Esta es una llamada de atención".

Los planes para fomentar una fuerza laboral empoderada por la IA podrían ser oportunos: luminarias de la tecnología como Bill Gates y Mark Cuban dicen que la IA cambiará en gran medida la forma en que muchas personas viven y trabajan, posiblemente tan pronto como dentro de los próximos 10 años.

Pero fomentar la IA en el trabajo, de una manera que sea realmente útil, puede no ser tan fácil como simplemente exigir que las personas comiencen a usarla. Esto es lo que los buenos jefes pueden hacer para que sus empleados se interesen en el uso de la IA, según los expertos en liderazgo.