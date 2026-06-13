Hogares inteligentes enfrentan mayor vulnerabilidad durante época lluviosa

Tecnología & Cultura Digital

Apagones, fluctuaciones de voltaje y sobretensiones pueden afectar computadoras, consolas de videojuegos y equipos utilizados, diariamente, por nómadas digitales, estudiantes, gamers y usuarios altamente conectados.

Por revistaeyn.com La creciente digitalización de los hogares ha convertido a las interrupciones eléctricas en un problema que va mucho más allá de quedarse sin iluminación por algunos minutos. Durante la temporada lluviosa, los apagones, fluctuaciones de voltaje y sobretensiones representan una amenaza cada vez mayor para los hogares inteligentes. Según Schneider Electric, el hogar moderno ha evolucionado hacia un espacio multifuncional en el que convergen trabajo, estudio, entretenimiento y seguridad. Computadoras, routers, televisores inteligentes, cámaras de vigilancia, asistentes de voz, consolas de videojuegos y electrodomésticos conectados forman parte de un ecosistema que depende de un suministro eléctrico estable para operar correctamente.

Esta realidad es especialmente evidente entre las generaciones millennial y Z, que han transformado sus viviendas en centros de productividad y conectividad. Una misma persona puede participar en reuniones virtuales durante la jornada laboral, asistir a clases en línea y posteriormente dedicar tiempo a videojuegos o plataformas de streaming. Las consecuencias pueden ir más allá de una simple molestia. Las variaciones de voltaje y las sobretensiones asociadas a fenómenos climáticos intensos pueden provocar pérdida de información, interrupciones en actividades esenciales y daños permanentes en equipos tecnológicos cuyo reemplazo representa una inversión significativa para las familias. La importancia de proteger estos entornos cobra mayor relevancia en un mercado que continúa expandiéndose. De acuerdo con datos citados por Schneider Electric, el mercado de hogares inteligentes en América Latina alcanza actualmente los US$3,440 millones y podría superar los US$5,800 millones para 2030, impulsado por una tasa de crecimiento anual cercana al 11 %.