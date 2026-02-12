Tecnología & Cultura Digital

Estas serán las cinco ciberamenazas que enfrentarán personas y empresas en 2026

Los ciberdelincuentes ya no dependen de engaños aislados o ataques oportunistas, sino que aprovechan tecnologías avanzadas para ejecutar esquemas más autónomos, persistentes y complejos, capaces de escalar rápidamente y pasar desapercibidos.

Por revistaeyn.com El uso intensivo de plataformas digitales para trabajar, comprar y gestionar las finanzas continúa creciendo en Panamá. Sin embargo, este avance también está transformando la manera en que opera el fraude. Hoy, los ciberdelincuentes ya no dependen de engaños aislados o ataques oportunistas, sino que aprovechan tecnologías avanzadas para ejecutar esquemas más autónomos, persistentes y complejos, capaces de escalar rápidamente y pasar desapercibidos.

En este contexto, Experian presentó su Future of Fraud Forecast 2026, un informe anual que identifica las principales amenazas de fraude que impactarán a empresas y consumidores a nivel global durante el año. El reporte advierte que los estafadores están usando la tecnología a su favor, aprovechando la inteligencia artificial, la automatización y la interconexión digital para lanzar ataques cada vez más difíciles de detectar y contener. Datos de Experian muestran que cerca del 60 % de las empresas a nivel global incrementó sus pérdidas por fraude entre 2024 y 2025, una señal clara de cómo la sofisticación del delito digital está presionando a los mercados más avanzados y anticipa los riesgos que enfrentarán otros países, incluido Panamá. Las principales amenazas digitales que prevenir en 2026, según el reporte 1. Fraude entre sistemas automatizados La interacción entre sistemas y agentes de inteligencia artificial que operan sin supervisión humana directa está abriendo nuevos espacios para el fraude. A medida que más procesos se automatizan, se vuelve más complejo identificar responsabilidades, intenciones y riesgos, creando un nuevo escenario de vulnerabilidad para las organizaciones.