Estas serán las cinco ciberamenazas que enfrentarán personas y empresas en 2026

Por revistaeyn.com
El uso intensivo de plataformas digitales para trabajar, comprar y gestionar las finanzas continúa creciendo en Panamá. Sin embargo, este avance también está transformando la manera en que opera el fraude.
Hoy, los ciberdelincuentes ya no dependen de engaños aislados o ataques oportunistas, sino que aprovechan tecnologías avanzadas para ejecutar esquemas más autónomos, persistentes y complejos, capaces de escalar rápidamente y pasar desapercibidos.
En este contexto, Experian presentó su Future of Fraud Forecast 2026, un informe anual que identifica las principales amenazas de fraude que impactarán a empresas y consumidores a nivel global durante el año. El reporte advierte que los estafadores están usando la tecnología a su favor, aprovechando la inteligencia artificial, la automatización y la interconexión digital para lanzar ataques cada vez más difíciles de detectar y contener.
Datos de Experian muestran que cerca del 60 % de las empresas a nivel global incrementó sus pérdidas por fraude entre 2024 y 2025, una señal clara de cómo la sofisticación del delito digital está presionando a los mercados más avanzados y anticipa los riesgos que enfrentarán otros países, incluido Panamá.
Las principales amenazas digitales que prevenir en 2026, según el reporte
1. Fraude entre sistemas automatizados
La interacción entre sistemas y agentes de inteligencia artificial que operan sin supervisión humana directa está abriendo nuevos espacios para el fraude. A medida que más procesos se automatizan, se vuelve más complejo identificar responsabilidades, intenciones y riesgos, creando un nuevo escenario de vulnerabilidad para las organizaciones.
2. Deepfakes y suplantación de identidad
El uso de inteligencia artificial para generar audios, imágenes y videos hiperrealistas permite a los estafadores hacerse pasar por personas reales, superar controles de verificación y acceder a sistemas sensibles. Esta amenaza ya dejó de ser excepcional y comienza a impactar de forma directa a usuarios y empresas.
3. Dispositivos inteligentes como nuevos puntos de ataque
La expansión de hogares y entornos conectados, como asistentes de voz, cámaras, cerraduras inteligentes y otros dispositivos, amplía la superficie de ataque. Estos equipos pueden ser explotados para recolectar datos, monitorear actividades o facilitar accesos no autorizados.
4. Clonación de sitios web y robo de credenciales
La clonación de páginas legítimas de comercios, entidades y servicios digitales sigue siendo una de las formas más efectivas de fraude. Estas plataformas falsas reaparecen rápidamente incluso después de ser eliminadas, alimentando el robo de credenciales, la suplantación de identidad y el fraude digital.
5. Bots emocionales y estafas a gran escala
Los bots impulsados por inteligencia artificial ya son capaces de sostener conversaciones creíbles, generar confianza y manipular emocionalmente a las personas. Estas herramientas están siendo utilizadas en estafas románticas o engaños de urgencia, permitiendo que el fraude escale de forma masiva y cause impactos económicos y emocionales más profundos.