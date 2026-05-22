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AES El Salvador fortalece red ante aumento de demanda por ola de calor

AES CAESS anunció la instalación de un nuevo transformador en la zona de Tejutla como parte de inversiones estratégicas orientadas a fortalecer la capacidad y estabilidad del sistema eléctrico de la zona central de El Salvador.

  • AES El Salvador fortalece red ante aumento de demanda por ola de calor

    Entre los principales beneficios del proyecto destacan la reducción de interrupciones y variaciones de voltaje, así como el fortalecimiento de la infraestructura. Foto de cortesía
2026-05-22

Por revistaeyn.com

La creciente ola de calor que afecta a El Salvador en las últimas semanas ha provocado un incremento significativo en el consumo de energía eléctrica, especialmente en la zona norte del país, donde el uso intensivo de ventiladores, sistemas de refrigeración y climatización ha elevado la demanda sobre la infraestructura energética.

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Ante este escenario, AES CAESS anunció la instalación de un nuevo transformador en la zona de Tejutla, departamento de Chalatenango, como parte de inversiones estratégicas orientadas a fortalecer la capacidad y estabilidad del sistema eléctrico de la zona central del país.

La obra beneficiará de forma directa a más de 30.000 clientes de los municipios de Tejutla, El Paraíso, Aguilares, Nueva Concepción, Agua Caliente, La Reina, La Palma y San Ignacio, comunidades que han experimentado un crecimiento sostenido en la demanda energética debido a las condiciones climáticas y al desarrollo económico de la zona.

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De acuerdo con la compañía, el nuevo transformador permitirá ampliar la capacidad de transformación energética en el norte del país, mejorando la continuidad y estabilidad del servicio eléctrico, especialmente durante períodos de alta exigencia por temperaturas extremas.

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