Delsur anuncia inversión récord de US$47,6 millones en El Salvador para 2026

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El Grupo EPM anunció un plan de inversiones en El Salvador a través de su filial Delsur, que contempla una inyección histórica de capital para 2026 y una hoja de ruta estratégica con visión al 2029.
Durante 2025, Delsur ejecutó inversiones por US$32,2 millones, logrando además superar sus metas financieras y operativas. Este desempeño, según la empresa, marcó “un punto de inflexión en nuestra madurez estratégica, operativa y cultural”, al tiempo que reafirmó su papel como operador relevante del sector eléctrico y aliado del desarrollo del país.
Para 2026, la distribuidora proyecta invertir US$47.61 millones, la cifra más alta en su historia. De ese total, US$31,42 millones estarán destinados a la modernización y digitalización de la red de distribución, una apuesta que busca fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico y garantizar un servicio más confiable para los usuarios.
La compañía destacó que su estrategia se apoya en la optimización de costos energéticos, el mantenimiento de tarifas sostenibles y la incorporación de los datos como un activo clave para la toma de decisiones. “Este desempeño se sustenta en una estrategia integral orientada a fortalecer nuestras ventajas competitivas, optimizar el costo energético, asegurar una tarifa sostenible y avanzar en la transformación tecnológica”, indicó la empresa.
Uno de los pilares de la gestión de Delsur ha sido la mejora en la calidad del servicio. En 2025, la distribuidora superó las metas regulatorias en cuanto a la duración y frecuencia de interrupciones eléctricas, lo que atribuye al impacto directo de las inversiones en infraestructura.
En el plano financiero, la empresa mantiene una calificación de riesgo AAA otorgada por Moody’s, reflejo de su solidez y disciplina en la gestión.
De cara al futuro, el plan 2026–2029 contempla el desarrollo de redes inteligentes, operación en tiempo real, analítica avanzada, ciberseguridad y plataformas digitales omnicanal.