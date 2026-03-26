Delsur anuncia inversión récord de US$47,6 millones en El Salvador para 2026

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De ese total, US$31,42 millones estarán destinados a la modernización y digitalización de la red de distribución, una apuesta que busca fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico y garantizar un servicio más confiable para los usuarios.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Grupo EPM anunció un plan de inversiones en El Salvador a través de su filial Delsur, que contempla una inyección histórica de capital para 2026 y una hoja de ruta estratégica con visión al 2029. Durante 2025, Delsur ejecutó inversiones por US$32,2 millones, logrando además superar sus metas financieras y operativas. Este desempeño, según la empresa, marcó “un punto de inflexión en nuestra madurez estratégica, operativa y cultural”, al tiempo que reafirmó su papel como operador relevante del sector eléctrico y aliado del desarrollo del país.

Para 2026, la distribuidora proyecta invertir US$47.61 millones, la cifra más alta en su historia. De ese total, US$31,42 millones estarán destinados a la modernización y digitalización de la red de distribución, una apuesta que busca fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico y garantizar un servicio más confiable para los usuarios. La compañía destacó que su estrategia se apoya en la optimización de costos energéticos, el mantenimiento de tarifas sostenibles y la incorporación de los datos como un activo clave para la toma de decisiones. “Este desempeño se sustenta en una estrategia integral orientada a fortalecer nuestras ventajas competitivas, optimizar el costo energético, asegurar una tarifa sostenible y avanzar en la transformación tecnológica”, indicó la empresa.