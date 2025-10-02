Ingeniero costarricense en la NASA inspirará a nuevas generaciones con charla

La inspiración es la chispa que enciende los sueños y los convierte en logros. Este viernes 3 de octubre, a las 6:00 p.m., el costarricense Brandon Marsell, ingeniero aeroespacial en la NASA, con más de 15 años de experiencia, ofrecerá la charla inaugural del NASA Space Apps Challenge Costa Rica 2025 denominada “Más allá de las fronteras: Un ingeniero tico en la exploración espacial”.

Esta conferencia vía streaming está dirigida especialmente a los equipos participantes de la hackathon que se realizará el 4 y 5 de octubre tanto en la Universidad Fidélitas como en Lincoln School, también estará abierta a todo público a través de Facebook Space Apps Pura Vida.

La actividad tendrá una duración aproximada de 40 a 45 minutos, explicó Katherine Marín, subdirectora de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Fidélitas.

Marsell ha participado en misiones emblemáticas como el Telescopio Espacial James Webb, el rover Curiosity (vehículo explorador robótico de la NASA que aterrizó en Marte ) y la sonda solar Parker.

Actualmente, Marsell lidera el grupo de análisis de fluidos en el Programa de Servicios de Lanzamiento de la NASA en el Centro Espacial Kennedy, donde supervisa que los cohetes estén configurados correctamente y puedan llevar satélites al espacio, desde exploradores de Marte hasta satélites meteorológicos.