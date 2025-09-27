Presentan primera tablet que permite la traducción a braille en Centroamérica

Tecnología & Cultura Digital

Dot Pad es una herramienta que integra 300 celdas braille dinámicas, capaces de representar texto y gráficos táctiles. El dispositivo permite la lectura de PDFs, plataformas educativas y libros digitales; además, facilita la exploración de formas, diagramas, símbolos y ecuaciones.

Por revistaeyn.com Tech & Resource S.A. de C.V., empresa salvadoreña dedicada a impulsar avances tecnológicos con impacto social, presentó la tablet interactiva denominada Dot Pad, fabricada en Corea por Dot Inc. Corp. proyecto que promueve la equidad educativa y la inclusión tecnológica para miles de personas con discapacidad visual. Dot Pad es una herramienta que integra 300 celdas braille dinámicas, capaces de representar texto y gráficos táctiles. El dispositivo permite la lectura de PDFs, plataformas educativas y libros digitales; además, facilita la exploración de formas, diagramas, símbolos y ecuaciones.

Su arquitectura permite la traducción a braille en tiempo real, siendo compatible con computadoras, tablets y teléfonos móviles, lo que facilita su incorporación en entornos educativos y formativos. Gracias a su diseño portátil y a su compatibilidad con sistemas existentes, Dot Pad se adapta al uso educativo, profesional o cotidiano, lo que abre nuevas posibilidades para la inclusión educativa y la autonomía en el aprendizaje de las personas con discapacidad visual, a partir de los 5 años de edad. Se realizó una sesión interactiva con la participación de personas con discapacidad visual, quienes experimentaron el uso de esta tecnología y hablaron sobre su experiencia.