Ella es la nueva rectora de ULACIT: Alejandra Barahona

Silvia Castro, presidenta de la Junta Directiva de ULACIT y quien estuvo al frente de la rectoría por más de 20 años, aseguró que este nombramiento marca una nueva etapa en el desarrollo de la universidad como líder en innovación, calidad académica y formación bilingüe.

Por revistaeyn.com La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) anunció el nombramiento de Alejandra Barahona, como máxima autoridad académica asumiendo el puesto de rectora. Barahona asume el cargo con el objetivo de fortalecer su visión y estrategia internacional. Durante su gestión, estará enfocada en ampliar las oportunidades académicas y culturales para estudiantes, docentes e investigadores a nivel global, fomentando alianzas estratégicas con universidades de prestigio, así como programas de intercambio, doble titulación y cooperación internacional. “Mi enfoque estará en consolidar el modelo educativo que garantiza que cada estudiante cuente con un puente seguro hacia el mundo laboral, desarrollando no solo conocimientos técnicos, sino también las competencias transversales que demanda la empleabilidad global. Esto implica fortalecer la vinculación con empresas locales e internacionales, organizaciones y proyectos de innovación, de forma que los estudiantes experimenten desde su formación retos reales de la industria y construyan redes de valor”, aseguró Barahona.

Antes de incorporarse a ULACIT, Barahona ocupó el cargo de directora ejecutiva de Study Abroad para la red LCI Education, liderando operaciones académicas internacionales en Costa Rica, Barcelona y Marruecos, y desarrollando programas de aprendizaje experiencial vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

¿QUIÉN ES LA NUEVA RECTORA DE ULACIT?

La nueva rectora es una líder con más de 30 años de experiencia impulsando la innovación académica, internacionalización curricular y trasformación institucional, obtuvo su doctorado y maestría en Literatura Latinoamericana en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), y un Executive M.B.A. de INCAE Business School. Cuenta con múltiples certificaciones internacionales, entre ellas el NAFSA International Education Professional Certificate (IEPC) y credenciales en gestión de riesgos, design thinking y análisis de big data. Además, cuenta con más de dos décadas de experiencia liderando programas internacionales de educación superior con índices excepcionales de participación estudiantil.