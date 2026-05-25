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La IA y el uso de la segunda pantalla reescribirán la retransmisión del Mundial

Alrededor del 77 % de los aficionados de la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, reconocen hacer otra cosa relacionada con el partido mientras lo están viendo, según la encuesta Sports Fan Insights de la consultora Deloitte.

Por Agencia EFE Las mayores plataformas que retransmitirán el Mundial de Fútbol en Estados Unidos ya no sólo emitirán los partidos: desplegarán un abanico de servicios basados en inteligencia artificial (IA), multicámara, resúmenes personalizados y contenidos adicionales para atraer “a nuevas generaciones que han transformado por completo sus hábitos de consumo audiovisual” y “que reclaman participar en la retransmisión, no solo verla”. “Esa experiencia que reúne diferentes pantallas al mismo tiempo, los datos, poder estar pendiente de todo lo que está pasando alrededor del partido, los comentarios (...) ese es el futuro y a eso le estamos apostando”, resume Javier García, vicepresidente sénior de expansión de Comcast.

Alrededor del 77 % de los aficionados de la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, reconocen hacer otra cosa relacionada con el partido mientras lo están viendo, según la encuesta Sports Fan Insights de la consultora Deloitte. "Este grupo poblacional no concibe ver un espectáculo deportivo sin una segunda pantalla", subraya Ismael El-Qudsi, consejero delegado de SocialPubli, con presencia en Miami y Madrid, especializado en consumo digital. El experto recuerda que el fenómeno arrancó hace dos décadas en Twitter (ahora X), cuando los aficionados comentaban en directo los partidos de la NFL o la NBA, y ha llegado al fútbol "copiado literalmente de los videojuegos", con la posibilidad de cambiar la cámara o ver la jugada "desde la perspectiva del jugador". Cautivar a ese público joven, menos propenso a permanecer 45 minutos seguidos frente al televisor y que demanda interacción permanente, es uno de los desafíos de las plataformas que retransmiten el Mundial, por lo que muchas de ellas admiten reconfigurar su oferta para responder a esa exigencia. "Hoy la persona que disfruta el fútbol quiere ver muchos partidos al mismo tiempo, quiere ver las estadísticas, quiere poder parar el partido, mirar una jugada específica o utilizar la inteligencia artificial para determinar una jugada concreta", describe el directivo de Comcast, que cuenta con "los derechos y la librería más grande de fútbol en Estados Unidos".

El uso de la IA en las retransmisiones

La plataforma Xfinity de Comcast, mediante tecnología basada en IA, también es capaz de identificar qué equipos y jugadores prefiere cada usuario y le entrega resúmenes hechos a su medida. “Si el aficionado sigue a Leo Messi, el sistema prioriza sus jugadas en el repaso del día”, ilustra García. A esa capa de personalización se suma la segunda pantalla integrada, con datos, comentarios y minuto a minuto en tiempo real desde el televisor o dispositivo móvil. Una opción por la que el aficionado joven está dispuesto a pagar: el 62 % de la Generación Z y el 66 % de los 'milenials', nacidos entre 1981 y 1996, se declaran dispuestos a abonar un extra por seguir un partido "desde la perspectiva del jugador", según el mismo informe de Deloitte.