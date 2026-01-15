Mundial 2026: cómo veremos la IA en cada partido de fútbol

Esta cita mundialista promete convertirse en un laboratorio de avanzada tecnológica, tras el anuncio conjunto de FIFA de un conjunto de herramientas alimentadas por inteligencia artificial dirigidas a transformar el análisis de juego, el arbitraje y la experiencia de los aficionados.

Ya se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con ella llega una ola de innovaciones, sobre todo aquellas relacionadas con Inteligencia Artificial (IA).

Una de las novedades es Football AI Pro, asistente de conocimiento generativo destinado a los 48 equipos participantes procedentes de Canadá, México y Estados Unidos. Esta herramienta, basada en el modelo Football Language de la FIFA, evalúa cientos de millones de datos de fútbol para ofrecer informes validados en texto, vídeo, gráficos y visualizaciones 3D.

Solo podrá emplearse antes y después de los partidos, excluyendo el uso durante el desarrollo en directo de los encuentros.

La edición de 2026 marcará la incorporación de avatares 3D de futbolistas, generados por IA. Este posibilita un rastreo fiable en situaciones de juego rápidas o con obstáculos, y los propios modelos tridimensionales se integrarán en la transmisión televisiva, permitiendo que las decisiones sobre el fuera de juego emitidas por el sistema de Árbitro Asistente de Video (VAR) sean exhibidas de manera visualmente clara y comprensible para la audiencia.

Otro avance fundamental es la nueva edición de la Vista del Árbitro, supervisada en la anterior Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Este sistema emplea software de estabilización basado en IA para corregir el movimiento de las cámaras corporales de los árbitros, proporcionando imágenes fluidas en tiempo real y minimizando el desenfoque derivado de los movimientos acelerados.