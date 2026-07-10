Inteligencia artificial redefine cómo se vive el fútbol

Por revistaeyn.com
El Mundial 2026 se perfila como uno de los eventos más conectados y digitales de la historia, donde la inteligencia artificial generativa (GenAI) desempeñará un papel fundamental en la forma en que aficionados, empresas y organizaciones interactúan con la información en tiempo real.
Desde asistentes virtuales que responden preguntas sobre partidos y jugadores hasta la generación automática de contenido, análisis predictivos y herramientas avanzadas de ciberseguridad, la IA generativa está transformando la manera en que las organizaciones gestionan grandes volúmenes de datos y ofrecen experiencias personalizadas a millones de usuarios de forma simultánea.
Según la consultora IDC, el gasto mundial en soluciones de inteligencia artificial superará los US$630.000 millones para 2028, impulsado por la creciente adopción de herramientas generativas en sectores como servicios financieros, telecomunicaciones, comercio minorista y medios de comunicación.
En América Latina, IDC proyecta que la inversión en IA mantendrá tasas de crecimiento de doble dígito durante los próximos años, consolidándose como una de las principales prioridades tecnológicas de las organizaciones.
“Para Centroamérica y el Caribe, donde sabemos que la digitalización continúa acelerándose, este evento deportivo representa una oportunidad para que empresas y organismos públicos aprovechen el potencial de estas tecnologías para mejorar la atención al cliente, optimizar procesos operativos y fortalecer la seguridad digital”, señaló Martha Ardila Country Manager Red Hat Centro América y Caribe.
La nueva experiencia del aficionado
La IA generativa permitirá a medios de comunicación, plataformas deportivas y marcas ofrecer experiencias más personalizadas durante el torneo. Entre las aplicaciones más relevantes destacan resúmenes automáticos de partidos en tiempo real, traducción instantánea de contenidos a múltiples idiomas, chatbots especializados para responder preguntas sobre resultados, estadísticas y calendarios, recomendaciones personalizadas de contenido según las preferencias de cada usuario y generación automática de videos, gráficos y análisis deportivos.
La FIFA ya ha incorporado herramientas de inteligencia artificial en competiciones recientes para mejorar el análisis de datos y la experiencia digital de los aficionados, una tendencia que se espera se amplíe significativamente durante el Mundial 2026.
La magnitud del evento también representa un desafío tecnológico. Durante grandes acontecimientos deportivos, empresas de telecomunicaciones, bancos, comercios electrónicos, plataformas digitales y medios de comunicación suelen experimentar incrementos significativos en el tráfico de datos y en la demanda de atención al cliente.
La IA generativa puede ayudar a automatizar consultas, agilizar procesos y mejorar la experiencia de los usuarios sin necesidad de aumentar proporcionalmente los recursos operativos.
"Eventos globales como éste nos dejan ver la capacidad de las organizaciones para responder de manera rápida, segura y eficiente a millones de interacciones simultáneas. La inteligencia artificial generativa puede convertirse en un aliado estratégico para mejorar la experiencia digital, siempre que se implemente sobre plataformas confiables y escalables", señaló Ardila.