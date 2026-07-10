Inteligencia artificial redefine cómo se vive el fútbol

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Desde asistentes virtuales que responden preguntas sobre partidos y jugadores hasta la generación automática de contenido, análisis predictivos y herramientas avanzadas de ciberseguridad, la IA generativa está transformando la manera en que las organizaciones gestionan grandes volúmenes de datos.

Por revistaeyn.com El Mundial 2026 se perfila como uno de los eventos más conectados y digitales de la historia, donde la inteligencia artificial generativa (GenAI) desempeñará un papel fundamental en la forma en que aficionados, empresas y organizaciones interactúan con la información en tiempo real. Desde asistentes virtuales que responden preguntas sobre partidos y jugadores hasta la generación automática de contenido, análisis predictivos y herramientas avanzadas de ciberseguridad, la IA generativa está transformando la manera en que las organizaciones gestionan grandes volúmenes de datos y ofrecen experiencias personalizadas a millones de usuarios de forma simultánea.

Según la consultora IDC, el gasto mundial en soluciones de inteligencia artificial superará los US$630.000 millones para 2028, impulsado por la creciente adopción de herramientas generativas en sectores como servicios financieros, telecomunicaciones, comercio minorista y medios de comunicación. En América Latina, IDC proyecta que la inversión en IA mantendrá tasas de crecimiento de doble dígito durante los próximos años, consolidándose como una de las principales prioridades tecnológicas de las organizaciones. “Para Centroamérica y el Caribe, donde sabemos que la digitalización continúa acelerándose, este evento deportivo representa una oportunidad para que empresas y organismos públicos aprovechen el potencial de estas tecnologías para mejorar la atención al cliente, optimizar procesos operativos y fortalecer la seguridad digital”, señaló Martha Ardila Country Manager Red Hat Centro América y Caribe.

La nueva experiencia del aficionado

La IA generativa permitirá a medios de comunicación, plataformas deportivas y marcas ofrecer experiencias más personalizadas durante el torneo. Entre las aplicaciones más relevantes destacan resúmenes automáticos de partidos en tiempo real, traducción instantánea de contenidos a múltiples idiomas, chatbots especializados para responder preguntas sobre resultados, estadísticas y calendarios, recomendaciones personalizadas de contenido según las preferencias de cada usuario y generación automática de videos, gráficos y análisis deportivos. La FIFA ya ha incorporado herramientas de inteligencia artificial en competiciones recientes para mejorar el análisis de datos y la experiencia digital de los aficionados, una tendencia que se espera se amplíe significativamente durante el Mundial 2026.