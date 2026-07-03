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La nostalgia recupera la edad dorada de los videojuegos de rol de los 90

Los videojuegos de rol de acción de los 90 enamoraron a millones de jugadores gracias a unos gráficos que parecían sacados de películas de animación, músicas legendarias, personajes carismáticos, mapeados enormes y una belleza gráfica inusual.

Por: EFE ‘The Adventures of Elliot: The Millennium Tales’ (Square Enix, multiplataforma), lanzado este mes de junio, es una de esas apuestas que repite la esencia de estos clásicos de rol de corte oriental y consolida como tendencia el 2026 este tipo de aventuras con la llegada de otros títulos destacados. Entre ellos el esperado remake del ‘Zelda: Ocarina of time’ de 1998 -aún sin fecha concreta-, ‘Fire Emblem: Fortune’s Weave’ -que llegará en septiembre- o ‘Final Fantasy Resonance’ -22 de octubre-. ‘The Adventures of Elliot: The Millennium Tales’ mantiene un motor gráfico preciosista con regusto a pixel y entornos en tres dimensiones con vista cenital. Apuesta por una jugabilidad de rol de acción, muy en la línea marcada por sagas legendarias como ‘The Legend of Zelda’, ‘Dragon Quest’ o ‘Secret of Mana’. Así, en lugar de complejos árboles de estadísticas, datos de mejora, números y batallas por turnos, optan por un progreso que premia la exploración, la acción sin tiempos de espera y la resolución de puzles.

Una carta de amor al género de aventuras de los 90

La gran baza narrativa y jugable de este título reside en un sistema novedoso que permite a los jugadores explorar el mismo mapa del mundo a través de cuatro líneas temporales distintas e investigar los cambios en el entorno para lograr pistas que ayuden a resolver la trama. Por supuesto, lo hace con unas mecánicas de progresión de armamento ligero, clásico, para las que se necesitan unas piedras mágicas que se encuentran escondidas por el mapeado o comprándolas a mercaderes y que permiten aumentar el poder de las armas o su eficacia en los combates.