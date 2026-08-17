Honduras fortalece la descentralización y digitalización de servicios catastrales

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, destacó la importancia de fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad mediante la descentralización de los servicios catastrales y la implementación de los Centros Asociados Municipales (CAM) del Instituto de la Propiedad.

“Hoy estamos aquí para hablar de algo que toca directamente en la vida de nuestra gente para darle seguridad a la tierra, para que su patrimonio lo podamos tener cada día más seguro, más confiado y disponible para poder hacer operaciones financieras”, expresó.

Durante la presentación de esta iniciativa, de la Red Nacional de Centros Asociados Municipales, el mandatario Asfura señaló que el propósito es acercar los servicios a los ciudadanos y facilitar las operaciones relacionadas con sus propiedades, de manera que puedan contar con información que les permita utilizar su patrimonio para acceder a operaciones financieras, invertir y generar oportunidades para sus familias.

El presidente Asfura, indicó que los CAM forman parte del proceso de descentralización y que el objetivo es incorporar a los 298 municipios del país a este modelo. Añadió que 36 alcaldías ya han solicitado apoyo para formar parte del programa.

Asimismo, sostuvo que la descentralización debe contribuir al desarrollo de los municipios y a generar condiciones para que las personas puedan encontrar oportunidades en sus propias comunidades.

En ese sentido, vinculó la seguridad jurídica de la propiedad con la inversión, la productividad, el comercio y el desarrollo local.

La actividad contó con la presencia del secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia y presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, Juan Carlos García, junto a autoridades municipales, funcionarios del Gobierno, representantes del sector privado y de la sociedad civil.

La iniciativa contempla que los servicios catastrales puedan brindarse desde los municipios, incluyendo levantamientos de predios, georreferenciación, remediciones, desmembramientos, certificaciones y actualización catastral, bajo la supervisión y rectoría del Instituto de la Propiedad.