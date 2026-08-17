Guatemala iniciará implementación de gasolina E10

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El E10 contiene 90 % de combustible y 10 % de etanol y tiene una amplia experiencia internacional, pues es utilizado en más de 60 países y en más de 500 millones de vehículos.

Por revistaeyn.com Guatemala dará un nuevo paso en la incorporación de biocombustibles a su matriz energética. A partir del próximo 22 de agosto comenzará la implementación de la mezcla E10, que contiene 90 % de combustible y 10 % de etanol, inicialmente en las estaciones que comercializan gasolina regular. La medida se ejecutará en cumplimiento del Acuerdo Ministerial 333-2026 y busca llegar a una parte importante del parque vehicular guatemalteco, debido a que la gasolina regular es utilizada por alrededor de tres millones de conductores y representa aproximadamente el 54 % de los vehículos que circulan en el país.

El ministro de Energía y Minas explicó que las estaciones de servicio que operen las demás bombas podrán continuar ofreciendo gasolina sin mezcla, por lo que los consumidores tendrán la posibilidad de elegir el tipo de combustible que desean utilizar. Para garantizar el suministro de etanol necesario para la nueva mezcla, las autoridades prevén el ingreso de entre dos y tres buques mensuales, de acuerdo con el proceso de importación establecido. Desde el sector de biocombustibles consideran que la decisión representa un avance relevante tanto en materia ambiental como energética. Ivanova Ancheta, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Alcohol en Guatemala, señaló que la sustitución de aditivos químicos por un biocombustible natural puede contribuir a mejorar la calidad del aire y, por esa vía, generar beneficios para la salud de los guatemaltecos. Ancheta también destacó que el etanol se comercializa internacionalmente y, en general, tiene un costo menor que algunos aditivos químicos y que la gasolina, por lo que la incorporación del biocombustible abre una oportunidad para reducir precios y avanzar hacia una mayor independencia energética. La implementación será progresiva. Aida Lorenzo, gerente de la Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala, afirmó que este es el primer paso para incorporar el etanol en el mercado nacional y expresó la expectativa de que posteriormente la mezcla pueda extenderse a la gasolina superior.