¿Sirven los bonos económicos para aumentar las tasas de nacimientos?

No obstante, un funcionario de la Casa Blanca indicó a CBS MoneyWatch que aún no se ha tomado una decisión final sobre el asunto, lo que deja abierta la posibilidad de que el plan no se materialice.

Según datos recientes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2024 nacieron aproximadamente 3.6 millones de bebés en los Estados Unidos. Esta cifra es apenas un cambio respecto al año anterior, cuando el número de nacimientos también alcanzó un mínimo histórico.

La tasa de fertilidad, que mide el número promedio de hijos por mujer, cayó a 1.6 en 2023, una disminución considerable respecto a los 3.7 registrados en 1960, durante el auge demográfico posterior a la Segunda Guerra Mundial.