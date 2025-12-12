Tecnología & Cultura Digital

Estas son las tecnologías que remodelarán el ecosistema empresarial en 2026

GBM reunió a sus socios estratégicos para definir las fuerzas que revolucionarán el panorama en 2026, destacando una conclusión: la IA deja de ser una promesa para convertirse en la nueva infraestructura crítica de las empresas.

Por revistaeyn.com La Inteligencia Artificial ya no es vista como un complemento innovador, sino como la columna vertebral que sostendrá la operación corporativa en los próximos años. Esa fue la principal conclusión del encuentro anual “Tech Trends 2026”, organizado por GBM, donde aliados tecnológicos globales coincidieron en que el próximo año marcará un punto de inflexión para América Latina en materia de automatización, eficiencia y seguridad digital. El foro reunió a representantes de IBM, Microsoft, SAP, Lenovo, Cisco y Red Hat, quienes trazaron un panorama en el que la IA se integra a cada área operativa, desde la gestión de datos hasta la toma de decisiones estratégicas.

Las discusiones giraron en torno a un mensaje común: después de dos años de aceleración tecnológica, 2026 será el momento de consolidar estas transformaciones y darles una dimensión más madura y práctica. De los agentes aislados a los equipos mixtos IBM planteó que el próximo gran salto será la coordinación de múltiples agentes de IA que funcionen como verdaderos “equipos digitales”, guiados por líderes humanos capaces de dirigirlos, supervisarlos y combinarlos con flujos laborales tradicionales. Este modelo apunta a una convivencia fluida entre algoritmos y profesionales, que permita maximizar la eficiencia sin perder el criterio humano. Automatización total y nubes abiertas Red Hat, por su parte, visualiza un escenario donde la IA gestione automáticamente la mayoría de tareas rutinarias, liberando horas valiosas para que los colaboradores se concentren en procesos creativos o estratégicos. La compañía insistió también en el papel de una nube híbrida abierta como plataforma para ejecutar modelos generativos en cualquier infraestructura, evitando dependencias que limiten la innovación. Democratizar la IA en todas las funciones Microsoft subrayó que la expansión de la IA generativa ha sido la más veloz de la historia tecnológica moderna. Para 2026, la empresa prevé que cada función dentro de las organizaciones —finanzas, recursos humanos, mercadeo, logística— incorpore copilotos especializados capaces de ampliar la productividad. La seguridad, reforzada por IA capaz de anticipar ataques sofisticados, será otro pilar clave.