LG presentará una línea de electrodomésticos ampliada e impulsada por IA

Por revistaeyn.com
En el marco de CES 2026, LG Electronics presentará la evolución de su línea de electrodomésticos premium LG SIGNATURE, ahora ampliada y potenciada por inteligencia artificial.
La nueva generación de productos LG SIGNATURE se apoya en el denominado AI Core-Tech, una plataforma que integra funciones de IA avanzada y capacidades de inteligencia generativa. El resultado es una experiencia más intuitiva, fluida y adaptada a los hábitos de cada usuario, donde los electrodomésticos dejan de ser simples herramientas para convertirse en asistentes inteligentes del día a día.
El protagonista de la exhibición será el renovado refrigerador LG SIGNATURE, concebido como el corazón de la cocina inteligente. Este modelo incorpora IA conversacional basada en modelos de lenguaje de gran escala, lo que permite interactuar con el equipo para recibir sugerencias y recomendaciones personalizadas. Una pantalla LCD de 6,8 pulgadas complementa el sistema, facilitando el control del enfriamiento y contribuyendo a mantener los alimentos en condiciones óptimas.
A ello se suma la función AI Fresh, capaz de anticipar aperturas frecuentes de la puerta y ajustar la temperatura hasta dos horas antes para preservar la frescura.
La gestión de alimentos también da un salto cualitativo con el refrigerador LG SIGNATURE Smart InstaView, que integra ThinQ Food y una cámara interna para reconocer ingredientes, proponer recetas y sugerir sustituciones creativas según lo disponible. Cuando el panel no se utiliza, puede mostrar visuales elegantes en su pantalla T-OLED, aportando un componente estético que transforma la cocina en un espacio más expresivo.
En el área de cocción, la estufa con horno LG SIGNATURE incorpora herramientas como Gourmet AI, que identifica más de 85 platillos y ajusta automáticamente los parámetros de cocción. La función AI Browning supervisa el dorado del pan y envía alertas al smartphone cuando se alcanza el punto deseado. Todo el proceso puede seguirse en tiempo real desde la app ThinQ, con opciones para generar resúmenes visuales y compartirlos.
A nivel de diseño, la línea conserva su filosofía de líneas limpias, acentos dorados y una fabricación cuidada al detalle. LG introduce además tres nuevas colecciones —Seamless, Iconic y Tailored— que ofrecen mayor libertad estética sin sacrificar desempeño ni calidad.
Como complemento, la marca presenta espacios inmersivos desarrollados junto a la firma italiana Poliform, demostrando cómo la tecnología puede integrarse con naturalidad en interiores de alta gama.
“LG SIGNATURE une diseño, desempeño y experiencia en una sola visión”, señaló Baek Seung-tae, presidente de LG Home Appliance Solution Company, subrayando que esta evolución marca un nuevo estándar para el lujo inteligente en el hogar.