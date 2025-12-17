LG presentará una línea de electrodomésticos ampliada e impulsada por IA

Tecnología & Cultura Digital

El renovado refrigerador LG SIGNATURE incorpora IA conversacional basada en modelos de lenguaje de gran escala, lo que permite interactuar con el equipo para recibir sugerencias y recomendaciones personalizadas.

Por revistaeyn.com En el marco de CES 2026, LG Electronics presentará la evolución de su línea de electrodomésticos premium LG SIGNATURE, ahora ampliada y potenciada por inteligencia artificial. La nueva generación de productos LG SIGNATURE se apoya en el denominado AI Core-Tech, una plataforma que integra funciones de IA avanzada y capacidades de inteligencia generativa. El resultado es una experiencia más intuitiva, fluida y adaptada a los hábitos de cada usuario, donde los electrodomésticos dejan de ser simples herramientas para convertirse en asistentes inteligentes del día a día.

El protagonista de la exhibición será el renovado refrigerador LG SIGNATURE, concebido como el corazón de la cocina inteligente. Este modelo incorpora IA conversacional basada en modelos de lenguaje de gran escala, lo que permite interactuar con el equipo para recibir sugerencias y recomendaciones personalizadas. Una pantalla LCD de 6,8 pulgadas complementa el sistema, facilitando el control del enfriamiento y contribuyendo a mantener los alimentos en condiciones óptimas. A ello se suma la función AI Fresh, capaz de anticipar aperturas frecuentes de la puerta y ajustar la temperatura hasta dos horas antes para preservar la frescura. La gestión de alimentos también da un salto cualitativo con el refrigerador LG SIGNATURE Smart InstaView, que integra ThinQ Food y una cámara interna para reconocer ingredientes, proponer recetas y sugerir sustituciones creativas según lo disponible. Cuando el panel no se utiliza, puede mostrar visuales elegantes en su pantalla T-OLED, aportando un componente estético que transforma la cocina en un espacio más expresivo.