LG redefine su cúpula ejecutiva y ajusta su estructura global

Por revistaeyn.com LG Electronics emprendió una reconfiguración organizacional de cara al próximo año, una transformación que incluye el nombramiento de un nuevo director ejecutivo y una serie de ajustes diseñados para reforzar su competitividad y alinear la empresa con oportunidades emergentes. A partir del 1 de diciembre, Lyu Jae-cheol asumirá oficialmente como CEO, tras décadas dentro de la compañía y una trayectoria marcada por la innovación en el negocio de electrodomésticos. El nuevo máximo responsable ha sido una figura clave en la consolidación de la división Home Appliance Solution (HS), donde impulsó modelos de negocio basados en suscripciones, consolidó estrategias directas al consumidor y profundizó la presencia en el ámbito B2B.

Lyu ingresó a la entonces Goldstar en 1989 como investigador y pasó buena parte de su carrera en laboratorios de desarrollo, lo que le dio una base técnica sólida que hoy define su estilo de gestión. El relevo se da tras la salida de William Cho, quien dirigió LG durante cuatro años y será responsable de acompañar una transición fluida. Cho deja un legado de expansión hacia nuevos sectores como la movilidad y los espacios inteligentes, además de una visión estratégica orientada a convertir a LG en una “Smart Life Solution Company” capaz de integrar experiencias a lo largo de distintos entornos físicos y digitales. Como parte del proceso de reorganización, la empresa promovió a Eun Seok-hyun, líder de la división Vehicle Solution (VS), y a James Lee, encargado de Eco Solution (ES), ambos ahora con rango de presidente. Asimismo, Kwack Do-yeong asumirá como representante regional de LG Electronics en Norteamérica y como director general de la filial en Estados Unidos.