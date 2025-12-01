LG redefine su cúpula ejecutiva y ajusta su estructura global

Por revistaeyn.com
LG Electronics emprendió una reconfiguración organizacional de cara al próximo año, una transformación que incluye el nombramiento de un nuevo director ejecutivo y una serie de ajustes diseñados para reforzar su competitividad y alinear la empresa con oportunidades emergentes. A partir del 1 de diciembre, Lyu Jae-cheol asumirá oficialmente como CEO, tras décadas dentro de la compañía y una trayectoria marcada por la innovación en el negocio de electrodomésticos.
El nuevo máximo responsable ha sido una figura clave en la consolidación de la división Home Appliance Solution (HS), donde impulsó modelos de negocio basados en suscripciones, consolidó estrategias directas al consumidor y profundizó la presencia en el ámbito B2B.
Lyu ingresó a la entonces Goldstar en 1989 como investigador y pasó buena parte de su carrera en laboratorios de desarrollo, lo que le dio una base técnica sólida que hoy define su estilo de gestión.
El relevo se da tras la salida de William Cho, quien dirigió LG durante cuatro años y será responsable de acompañar una transición fluida. Cho deja un legado de expansión hacia nuevos sectores como la movilidad y los espacios inteligentes, además de una visión estratégica orientada a convertir a LG en una “Smart Life Solution Company” capaz de integrar experiencias a lo largo de distintos entornos físicos y digitales.
Como parte del proceso de reorganización, la empresa promovió a Eun Seok-hyun, líder de la división Vehicle Solution (VS), y a James Lee, encargado de Eco Solution (ES), ambos ahora con rango de presidente. Asimismo, Kwack Do-yeong asumirá como representante regional de LG Electronics en Norteamérica y como director general de la filial en Estados Unidos.
La corporación mantendrá su estructura de cuatro compañías, pero integrará funciones adyacentes para agilizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa. Con el ascenso de Lyu, el vicepresidente ejecutivo Baek Seung-tae tomará el control de la división HS, mientras las unidades MS, VS y ES conservarán a sus actuales directores.
LG también prepara un impulso agresivo hacia sectores emergentes. En HS se formará una nueva división de ventas B2B internacional y se elevará el negocio de electrodomésticos empotrados al nivel de unidad independiente. Además, se establecerá un laboratorio especializado en robótica, mientras que en la compañía MS se unificarán los segmentos de TV e informática bajo un único negocio de pantallas.
La división ES abrirá nuevas áreas enfocadas en climatización para centros de datos, ventilación avanzada y soluciones energéticas, al mismo tiempo que reforzará su presencia global con nuevas unidades de ventas y fusiones y adquisiciones.
Para acelerar la transformación digital e incorporar inteligencia artificial a gran escala, LG creará el Centro AX, resultado de la fusión del Centro DX y la División de Innovación de Procesos. Esta entidad será clave en el avance tecnológico y en la preparación del talento interno para los retos futuros.
Todos los nombramientos y cambios entrarán en vigencia el 1 de diciembre de 2025, con ascensos efectivos a partir del 1 de enero de 2026.