Microsoft apuesta por la computación cuántica: presenta nuevo chip diseñado con IA

Por: Revistaeyn.com
La carrera por construir la próxima generación de computadoras acaba de sumar un nuevo capítulo. Microsoft anunció este martes una nueva versión de su chip cuántico Majorana, desarrollado con ayuda de inteligencia artificial, y aseguró que espera contar con sistemas cuánticos operativos hacia 2029, una fecha que comienza a repetirse entre los principales actores del sector.
El anuncio fue realizado en el marco de la conferencia para desarrolladores Build 2026, donde la compañía mostró cómo está combinando inteligencia artificial, computación en la nube y tecnologías cuánticas para construir plataformas informáticas que vayan más allá de las capacidades de los sistemas actuales.
¿Qué es un chip cuántico?
A diferencia de los procesadores tradicionales que utilizan bits —capaces de representar únicamente un 0 o un 1—, los chips cuánticos trabajan con qubits, unidades de información que pueden representar múltiples estados simultáneamente gracias a las propiedades de la física cuántica.
En términos simples, mientras una computadora convencional evalúa posibilidades de manera secuencial, una computadora cuántica puede explorar una enorme cantidad de combinaciones al mismo tiempo. Esa capacidad abre la puerta a resolver problemas que hoy requerirían miles o incluso millones de años de procesamiento en supercomputadoras tradicionales.
La principal dificultad ha sido siempre la estabilidad de los qubits. Son extremadamente sensibles al ruido y a las perturbaciones externas, lo que genera errores en los cálculos.
La apuesta de Microsoft: los qubits topológicos
La estrategia de Microsoft se diferencia de la utilizada por varios de sus competidores.
La compañía sostiene que su arquitectura Majorana utiliza una categoría especial de partículas conocidas como estados de Majorana para construir qubits topológicos, diseñados para ser más resistentes a los errores que otras tecnologías cuánticas actuales.
La nueva versión del chip, denominada Majorana 2, fue desarrollada con ayuda de herramientas de descubrimiento de materiales impulsadas por inteligencia artificial. Según Microsoft, el rediseño permitió mejoras de rendimiento de hasta mil veces en algunos parámetros críticos para la estabilidad del sistema.
La empresa afirma además que logró extender significativamente la vida útil de sus qubits, uno de los principales desafíos de la industria, acercándose al objetivo de construir computadoras cuánticas capaces de ejecutar cálculos complejos de forma confiable.
No obstante, parte de la comunidad científica mantiene reservas sobre algunos de los fundamentos físicos de la tecnología. Diversos investigadores han pedido más evidencia pública sobre la existencia y comportamiento de los estados de Majorana utilizados por Microsoft, un debate que continúa abierto dentro del sector.
¿Por qué 2029 es una fecha clave?
Hasta hace pocos años, la computación cuántica práctica parecía una meta lejana. Sin embargo, las grandes tecnológicas han comenzado a fijar objetivos concretos para finales de esta década.
Microsoft sostiene ahora que podrá disponer de sistemas cuánticos útiles para 2029, una proyección que coincide con anuncios recientes de IBM, que también apunta a construir una computadora cuántica de gran escala para ese mismo año.
La relevancia de la fecha radica en que marcaría el paso desde experimentos de laboratorio hacia plataformas capaces de generar valor económico real.
¿Dónde podrían aplicarse? Los primeros beneficiarios no serán los usuarios domésticos, sino sectores intensivos en investigación y procesamiento de datos.
Entre las aplicaciones más prometedoras aparecen: descubrimiento acelerado de medicamentos y nuevos tratamientos médicos; diseño de materiales avanzados para energía, manufactura y transporte; optimización de cadenas logísticas globales; simulación de procesos químicos complejos; desarrollo de baterías más eficientes; modelado financiero y análisis de riesgo de alta complejidad y nuevas capacidades de ciberseguridad y criptografía.
Para industrias como farmacéutica, energía, minería, manufactura avanzada o servicios financieros, la computación cuántica podría convertirse en una ventaja competitiva comparable a la que representó internet en los años noventa o la inteligencia artificial generativa en la actualidad.
El anuncio de Microsoft confirma que la competencia tecnológica ya no se limita a la inteligencia artificial.
Gigantes como Microsoft, IBM, Google, Amazon y varios actores chinos están invirtiendo miles de millones de dólares en la búsqueda de una computadora cuántica comercialmente viable.
Aunque todavía quedan importantes desafíos científicos y de ingeniería por resolver, el mensaje de la industria es cada vez más claro: la computación cuántica ha dejado de ser una promesa para convertirse en una de las grandes apuestas estratégicas de la próxima década.
Si los cronogramas anunciados se cumplen, 2029 podría ser recordado como el año en que comenzó una nueva era de la informática.