Microsoft apuesta por la computación cuántica: presenta nuevo chip diseñado con IA

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La tecnológica asegura haber dado un salto relevante en la carrera cuántica con una nueva generación de procesadores desarrollados mediante inteligencia artificial. El objetivo es llevar esta tecnología desde los laboratorios hacia aplicaciones empresariales y científicas de gran escala antes de que termine la década.

Por: Revistaeyn.com La carrera por construir la próxima generación de computadoras acaba de sumar un nuevo capítulo. Microsoft anunció este martes una nueva versión de su chip cuántico Majorana, desarrollado con ayuda de inteligencia artificial, y aseguró que espera contar con sistemas cuánticos operativos hacia 2029, una fecha que comienza a repetirse entre los principales actores del sector. El anuncio fue realizado en el marco de la conferencia para desarrolladores Build 2026, donde la compañía mostró cómo está combinando inteligencia artificial, computación en la nube y tecnologías cuánticas para construir plataformas informáticas que vayan más allá de las capacidades de los sistemas actuales.

¿Qué es un chip cuántico?

A diferencia de los procesadores tradicionales que utilizan bits —capaces de representar únicamente un 0 o un 1—, los chips cuánticos trabajan con qubits, unidades de información que pueden representar múltiples estados simultáneamente gracias a las propiedades de la física cuántica. En términos simples, mientras una computadora convencional evalúa posibilidades de manera secuencial, una computadora cuántica puede explorar una enorme cantidad de combinaciones al mismo tiempo. Esa capacidad abre la puerta a resolver problemas que hoy requerirían miles o incluso millones de años de procesamiento en supercomputadoras tradicionales. La principal dificultad ha sido siempre la estabilidad de los qubits. Son extremadamente sensibles al ruido y a las perturbaciones externas, lo que genera errores en los cálculos.

La apuesta de Microsoft: los qubits topológicos

La estrategia de Microsoft se diferencia de la utilizada por varios de sus competidores. La compañía sostiene que su arquitectura Majorana utiliza una categoría especial de partículas conocidas como estados de Majorana para construir qubits topológicos, diseñados para ser más resistentes a los errores que otras tecnologías cuánticas actuales. La nueva versión del chip, denominada Majorana 2, fue desarrollada con ayuda de herramientas de descubrimiento de materiales impulsadas por inteligencia artificial. Según Microsoft, el rediseño permitió mejoras de rendimiento de hasta mil veces en algunos parámetros críticos para la estabilidad del sistema. La empresa afirma además que logró extender significativamente la vida útil de sus qubits, uno de los principales desafíos de la industria, acercándose al objetivo de construir computadoras cuánticas capaces de ejecutar cálculos complejos de forma confiable. No obstante, parte de la comunidad científica mantiene reservas sobre algunos de los fundamentos físicos de la tecnología. Diversos investigadores han pedido más evidencia pública sobre la existencia y comportamiento de los estados de Majorana utilizados por Microsoft, un debate que continúa abierto dentro del sector.

¿Por qué 2029 es una fecha clave?