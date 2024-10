Prácticas seguras que debe tener en cuenta al publicar fotos en redes sociales

Con el creciente auge de las plataformas para compartir fotos, es más fácil que nunca pasar por alto los posibles riesgos asociados con revelar demasiada información personal. Publicar sin una consideración cuidadosa puede tener consecuencias no deseadas, como fraudes de identidad, recibir atención no deseada o el doxing, que es la recopilación de información personal con el fin de obtener un beneficio. Afortunadamente, estos riesgos pueden reducirse significativamente al asegurarse de que la información sensible sea eliminada de las fotos antes de compartirlas.

Afortunadamente, estos peligros se pueden reducir considerablemente si los usuarios prestan atención a los detalles que publican en línea. Para ello, los expertos de Kaspersky recomiendan cuatro prácticas que debe tener en cuenta cuando comparta fotos y selfies en sus Redes Sociales:

● Detalles de su ubicación

Para mejorar la seguridad personal, evite compartir fotos que puedan revelar los lugares que visitas con frecuencia, en particular de su hogar. Las imágenes que contienen referencias identificables como señales de tráfico o geoetiquetas pueden indicar la ubicación de una persona, incluso, los detalles sutiles que se ven en el fondo pueden revelarla inadvertidamente.

Para minimizar los riesgos, es mejor compartir este tipo de fotos solamente con amigos y familiares, y optar por imágenes que no tengan características identificables cuando se publiquen para un público más amplio.

● Actualizaciones en tiempo real

Compartir información en tiempo real, como la ubicación actual, cuánto tiempo estará allí o cómo se ve, puede atraer atención no deseada. Es más seguro limitar estas actualizaciones a un círculo de amigos. Para un público más amplio, considere compartir estas actualizaciones después de que hayan concluido los planes, lo que garantiza la seguridad personal y permite compartir experiencias. La privacidad se puede fortalecer aún más con Kaspersky Premium, que administra la recopilación de tus datos confidenciales, como tu ubicación por parte de las aplicaciones.

● Documentos de identidad

Antes de publicar fotos, es importante revisarlas cuidadosamente para ver si contienen información sensible visible, como documentos de identidad, domicilio, historiales médicos, recetas, estados de cuentas de banco o facturas de servicios públicos. Incluso, cuando se compartan imágenes de correo, paquetes o recibos, es fundamental asegurarse de que no se vea ninguna información confidencial. Estos detalles deben mantenerse privados y sólo compartirse con amigos cercanos, ya que podrían usarse indebidamente si alguna de tus Redes Sociales es vulnerada.