¿Qué puede hacer un ciberdelincuente con mi número de teléfono?

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Conozca qué riesgos se está expuesto si un cibercriminal obtiene tu número de teléfono y cómo mantenerse protegido ante engaños y estafas.

Por revistaeyn.com Si bien parece un dato inofensivo, el número de teléfono es clave para la vida digital ya que se vincula a cuentas, redes sociales y mecanismos de recuperación de acceso convirtiéndolo en un activo muy valioso y codiciado para los ciberdelincuentes. ESET advierte qué puede hacer un ciberdelincuente si obtiene un número, qué necesita para convertir ese dato en una amenaza y cómo hacer para mantenerse protegido.

“Por sí solo, el número de teléfono tiene capacidades limitadas. Es decir, un ciberatacante no puede entrar mágicamente al celular, leer los WhatsApp o acceder a la cuenta bancaria simplemente porque conoce el número. Ahora bien, el número de teléfono sí puede servir como punto de partida para otros ataques y estafas, dada su vinculación con el resto de tu vida digital”, menciona David González, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica. Dentro de los riesgos desde ESET, destacan: · Puede averiguar más datos personales: El número de teléfono puede ser una puerta de entrada a información pública sobre una persona. Un ciberdelincuente puede intentar vincularlo con datos sensibles, como el nombre, perfiles en redes sociales, cuentas de mensajería, publicaciones, u otros datos que hayan quedado expuestos en alguna filtración. · Puede intentar un engaño: un ciberdelincuente puede utilizar el número para contactar directamente por llamada, SMS, WhatsApp y cualquier otro servicio de mensajería. Ahí entra en juego la Ingeniería Social, ya que el ciberatacante puede hacerse pasar por un banco, una empresa, un servicio de entrega, un representante de soporte técnico o alguien del entorno para intentar engañar y así conseguir: Contraseñas, códigos de verificación, datos personales, información financiera o que se haga clic en un enlace malicioso.