¿Qué puede hacer un ciberdelincuente con mi número de teléfono?

Por revistaeyn.com
Si bien parece un dato inofensivo, el número de teléfono es clave para la vida digital ya que se vincula a cuentas, redes sociales y mecanismos de recuperación de acceso convirtiéndolo en un activo muy valioso y codiciado para los ciberdelincuentes.
ESET advierte qué puede hacer un ciberdelincuente si obtiene un número, qué necesita para convertir ese dato en una amenaza y cómo hacer para mantenerse protegido.
“Por sí solo, el número de teléfono tiene capacidades limitadas. Es decir, un ciberatacante no puede entrar mágicamente al celular, leer los WhatsApp o acceder a la cuenta bancaria simplemente porque conoce el número. Ahora bien, el número de teléfono sí puede servir como punto de partida para otros ataques y estafas, dada su vinculación con el resto de tu vida digital”, menciona David González, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica.
Dentro de los riesgos desde ESET, destacan:
· Puede averiguar más datos personales: El número de teléfono puede ser una puerta de entrada a información pública sobre una persona. Un ciberdelincuente puede intentar vincularlo con datos sensibles, como el nombre, perfiles en redes sociales, cuentas de mensajería, publicaciones, u otros datos que hayan quedado expuestos en alguna filtración.
· Puede intentar un engaño: un ciberdelincuente puede utilizar el número para contactar directamente por llamada, SMS, WhatsApp y cualquier otro servicio de mensajería. Ahí entra en juego la Ingeniería Social, ya que el ciberatacante puede hacerse pasar por un banco, una empresa, un servicio de entrega, un representante de soporte técnico o alguien del entorno para intentar engañar y así conseguir: Contraseñas, códigos de verificación, datos personales, información financiera o que se haga clic en un enlace malicioso.
· Puede apoderarse de una cuenta: Muchos servicios utilizan el número de teléfono para iniciar sesión, recuperar una contraseña, verificar la identidad o enviar códigos de acceso. Entonces, se puede utilizar el número como parte de un proceso de recuperación o de acceso.
· Puede quedarse con tu número: Esto se llama SIM swapping. El ciberatacante busca convencer al operador de telefonía de que es el titular y conseguir que así que el número sea transferido a otra SIM. Si lo consigue, pasará a recibir las llamadas y mensajes.
Que un cibercriminal obtenga un número de teléfono no significa que pueda entrar directamente a las cuentas, pero a partir del número de teléfono puede obtener más información personal, intentar engañar, apoderarse de la cuenta o quedarse con el número de teléfono.
Así, se abre un abanico de riesgos y amenazas latentes: Acceso a la cuenta de correo electrónico, toma de control de la cuenta de WhatsApp u otro servicio de mensajería, acceso a las redes sociales, cambio de las credenciales de las cuentas y servicios, utilización de una cuenta comprometida para intentar engañar a los contactos y aprovechamiento de una cuenta comprometida para acceder a otros servicios.